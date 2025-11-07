Κυρανάκης: Ορίστε η απόδειξη πως το τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα-Θεσσαλονίκη ουδέποτε μπήκε σε λάθος γραμμή

Διευκρινίσεις σχετικά με το περιστατικό που προκάλεσε ανησυχία σε επιβάτες αμαξοστοιχίας στο δρομολόγιο Λάρισα–Θεσσαλονίκη, η οποία φέρεται να μπήκε σε λάθος γραμμή κοντά στη Σίνδο, έδωσε ο Υφυπουργός Μεταφορών με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο υφυπουργός διέψευσε κατηγορηματικά ότι το τρένο κινήθηκε σε αντίθετη γραμμή, δημοσιεύοντας μάλιστα σχετικό βίντεο και τεχνικά στοιχεία από το σύστημα τηλεδιοίκησης, τα οποία –όπως ανέφερε– αποδεικνύουν ότι η πορεία του συρμού ήταν πλήρως ελεγχόμενη και ασφαλής.

«Ορίστε η απόδειξη ότι το τρένο ουδέποτε εισήλθε στην αντίθετη γραμμή. Η πορεία του προγραμματίστηκε με σύστημα τηλεδιοίκησης», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πώς εξήγησε το περιστατικό

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, η οπισθοπορία του συρμού κοντά στη Σίνδο έγινε προγραμματισμένα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αποβίβαση επιβατών στην αποβάθρα του προαστιακού σταθμού.

Όπως ανέφερε, στην περιοχή υπάρχουν τέσσερις γραμμές – δύο ανόδου και δύο καθόδου – και η μετακίνηση του τρένου έγινε εντός της ίδιας κατεύθυνσης, στο πλαίσιο της κανονικής διαδικασίας τηλεδιοίκησης.

«Όταν μια διαδρομή χαράσσεται με τηλεδιοίκηση, ενεργοποιούνται αυτόματα τα φωτοσήματα (φανάρια) και δεν μπορεί να εισέλθει άλλο τρένο στην ίδια γραμμή», τόνισε.

Η συνολική απόσταση της προγραμματισμένης μετακίνησης, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν περίπου 800 μέτρα, μεταξύ των δύο “κλειδιών” του σταθμού.

«Κακώς δεν δόθηκαν έγκαιρες εξηγήσεις στους επιβάτες»

Ο υφυπουργός αναγνώρισε ότι υπήρξε επικοινωνιακή αστοχία, καθώς δεν ενημερώθηκαν έγκαιρα οι επιβάτες για τον λόγο της αλλαγής χάραξης. «Κακώς δεν εξηγήθηκε ο λόγος αλλαγής χάραξης σε όλους τους επιβάτες», σημείωσε, εκφράζοντας κατανόηση για τη δυσπιστία που προκλήθηκε.

«Αναβαθμίζεται το επίπεδο ασφάλειας με τα νέα ψηφιακά συστήματα»

Κλείνοντας, ο υφυπουργός υπογράμμισε τη σημασία των νέων ψηφιακών συστημάτων ελέγχου και τηλεδιοίκησης, που –όπως είπε– προσφέρουν πλέον πλήρη διαφάνεια και τεκμηρίωση στη διερεύνηση κάθε περιστατικού.

«Είναι σημαντικό ότι πλέον, με τα νέα ψηφιακά συστήματα, ο έλεγχος και η διερεύνηση περιστατικών αποδεικνύουν στην πράξη ότι αναβαθμίζεται το επίπεδο ασφάλειας του σιδηροδρόμου», ανέφερε χαρακτηριστικά.