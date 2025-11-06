MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καταγγελία επιβάτη: Τρένο προς Λάρισα μπήκε σε λάθος γραμμή – “Κάτι έγινε με το κλειδί”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τρία χρόνια μετά την τραγωδία στα Τέμπη σοβαρές καταγγελίες επιβατών βλέπουν το φως της δημοσιότητας που φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας στους ελληνικούς σιδηροδρόμους,

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με καταγγελία επιβάτη στο e-enimerosi, το απόγευμα της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου, ένας συρμός του προαστιακού που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη–Λάρισα (17:30) κινούνταν για αρκετά χιλιόμετρα σε λάθος γραμμή εξόδου, πριν ακινητοποιηθεί και επιστρέψει στην κανονική πορεία του.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για το συμβάν από τον ΟΣΕ ή τη Hellenic Train.

Όταν επιβάτες ζήτησαν εξηγήσεις για το περιστατικό και για το πώς ο συρμός βρέθηκε να κινείται για αρκετά χιλιόμετρα σε λάθος γραμμή, η απάντηση ενός υπαλλήλου ήταν «Κάτι έγινε με το κλειδί και πήραμε λάθος γραμμή»!

Σύμφωνα με το Onlarissa.gr οι επιβάτες κατήγγειλαν επίσης ότι οι περισσότεροι σταθμοί της διαδρομής ήταν σκοτεινοί και χωρίς προσωπικό, με αποτέλεσμα πολλοί να αισθάνονται ανασφάλεια. Μια γυναίκα, σύμφωνα με μαρτυρία, εγκατέλειψε τον σταθμό καθώς φοβήθηκε να περιμένει μέσα στο σκοτάδι. Άλλη επιβάτιδα ανέφερε πως σε πρωινό δρομολόγιο Αθήνα–Λάρισα οι ταξιδιώτες αποβιβάστηκαν σε λάθος στάση χωρίς καμία ενημέρωση.

