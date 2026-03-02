Εκτίναξη κατά 9% στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση του Ιράν για τα στενά του Ορμούζ

Τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει και η Τεχεράνη θα πυρπολήσει οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να το διαπλεύσει δήλωσε νωρίτερα – σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης – ο Εμπραχίμ Τζαμπαρί, ανώτερος σύμβουλος του αρχηγού των Φρουρών της Επανάστασης.

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά. Αν κάποιος επιχειρήσει να περάσει, οι ήρωες των Φρουρών της Επανάστασης και του τακτικού ναυτικού θα πυρπολήσουν αυτά τα πλοία», ανέφερε ο Τζαμπαρί σε δηλώσεις που μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης, μεταδίδει το Reuters.

Η εξέλιξη αυτή είχε σαν αποτέλεσμα οι τιμές του αργού πετρελαίου παρά το γεγονός ότι είχαν περιορίσει την άνοδο στο τέλος της συνεδρίασης να εκτιναχτούν εκ νέου , όταν το Reuters μετέδωσε τις δηλώσεις του διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης.

Το αμερικανικό αργό WTI ενισχύθηκε κατά 8,4% ή 5,72 δολάρια, κλείνοντας στα 72,74 δολάρια το βαρέλι, επεκτείνοντας τα κέρδη του και μετά το επίσημο κλείσιμο της συνεδρίασης, έπειτα από νέο δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη ανακοίνωσε το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ. Το διεθνές σημείο αναφοράς Brent κατέγραψε άνοδο 9%, ή 6,65 δολάρια, φτάνοντας στα 79,45 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές διαμορφώθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιούνιο του 2025, όταν Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ είχαν βομβαρδίσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Νωρίτερα μέσα στη συνεδρίαση, το πετρέλαιο είχε σημειώσει άλμα 13%, πριν περιορίσει μέρος των κερδών του.

Το σαρωτικό κύμα αεροπορικών επιδρομών που εξαπέλυσαν Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου φέρεται να κόστισε τη ζωή στον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, καθώς και σε άλλα κορυφαία στελέχη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Παραμένει ασαφές ποιος θα αναλάβει τελικά τη διακυβέρνηση της τέταρτης μεγαλύτερης πετρελαιοπαραγωγού χώρας του ΟΠΕΚ. Η πορεία της αγοράς θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσον η σύγκρουση θα οδηγήσει σε παρατεταμένη διακοπή της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ, του σημαντικότερου «σημείου συμφόρησης» στο παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου.

«Ο ρυθμός επανεκκίνησης της κυκλοφορίας μέσω του Ορμούζ και η έκταση των ιρανικών αντιποίνων θα είναι καθοριστικοί παράγοντες για τις τιμές τις επόμενες ημέρες», σημειώνουν αναλυτές της UBS υπό τον Ανρί Πατρικό.

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν έως ότου επιτευχθούν όλοι οι αμερικανικοί στόχοι. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συνομιλίες και ότι ο ίδιος έχει συμφωνήσει να συζητήσει, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο αποκλιμάκωσης.

«Θέλουν να μιλήσουν και έχω συμφωνήσει να μιλήσουμε», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο Ιράν βρίσκονται «μπροστά από το χρονοδιάγραμμα».

Ωστόσο, ο επικεφαλής της ιρανικής ασφάλειας Αλί Λαριτζανί απέρριψε κάθε ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης, υποστηρίζοντας ότι η κοινή επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ έσυρε ολόκληρη την περιοχή σε έναν αχρείαστο πόλεμο.

Σύμφωνα με τη Rystad Energy, η διέλευση δεξαμενόπλοιων από το Στενό έχει ήδη διακοπεί, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρείες λαμβάνουν προληπτικά μέτρα. «Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να περνά τίποτα – τα τάνκερ είναι σαφώς τρομοκρατημένα», δήλωσε ο Ματ Σμιθ της Kpler.

Περισσότερα από 14 εκατ. βαρέλια ημερησίως διέρχονταν κατά μέσο όρο το 2025 από το Στενό, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο των παγκόσμιων θαλάσσιων εξαγωγών αργού. Το 75% αυτών κατευθυνόταν προς την Κίνα, την Ινδία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

Αναλυτές της Barclays εκτιμούν ότι το Brent θα μπορούσε να φτάσει τα 100 δολάρια το βαρέλι, εάν η κρίση κλιμακωθεί περαιτέρω, ενώ η UBS δεν αποκλείει σενάριο σοβαρής διαταραχής που θα ωθήσει τις τιμές άνω των 120 δολαρίων.

«Το πώς θα τελειώσει αυτή η κρίση είναι εξαιρετικά αβέβαιο, όμως στο μεταξύ οι αγορές πετρελαίου καλούνται να αντιμετωπίσουν τους χειρότερους φόβους τους», ανέφερε ο αναλυτής της Barclays Αμαρπρίτ Σινγκ, επισημαίνοντας ότι «οι επιπτώσεις στις αγορές είναι δύσκολο να υπερεκτιμηθούν».

Παράλληλα, οι ιρανικές εξαγωγές ενδέχεται να καταρρεύσουν, εν μέσω πολιτικής αβεβαιότητας στην Τεχεράνη, κοινωνικών αναταραχών και πιθανών απεργιών σε πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές και λιμάνια. Το Ιράν παράγει περίπου 3,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

