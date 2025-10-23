Σόφη Ζαννίνου: Με πλάκωσε στα χαστούκια έξω από το μαγαζί, έχω φάει το πακέτο της πατριαρχίας

Καλεσμένη στο Στούντιο 4 βρέθηκε η Σόφη Ζαννίνου και μεταξύ άλλων, γύρισε πίσω στον χρόνο και μίλησε από καρδιάς για τα παιδικά και νεανικά της χρόνια και για την πατριαρχία που κυριαρχούσε και στο δικό της σπίτι.

Πιο συγκεκριμένα, η Σόφη Ζαννίνου εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “ο πατέρας μου ήταν πάρα πολύ αυστηρός. Με το που έμπαινε στο σπίτι, σταμάταγε και το ρολόι του τοίχου να χτυπάει! Πολύς φόβος. Και σεβασμός και φόβος. Είναι αυτά που θα πούμε στην παράσταση που θα παρουσιάσουμε αυτή τη σεζόν, ήταν το πακέτο της πατριαρχίας. Έχω φάει κι εγώ το πακέτο της πατριαρχίας.

“Εννοείται πως είχε ανοιχτές αντιλήψεις, στους άλλους. Εμείς είχαμε μια αυστηρότητα στο σπίτι, ένα πρέπει, μια ακρίβεια. Για παράδειγμα, όταν ήμουν 17 χρονών, δούλεψα για πρώτη φορά σαν τραγουδίστρια μαζί με τη Μαρινέλλα και τον Δημήτρη Μητροπάνο. Δεν ήμουν ούτε 18 και το θυμάμαι γιατί μου πήραν ειδική άδεια σαν ανήλικη ώστε να μπορώ να δουλέψω το βράδυ. Είχα κάνει ήδη ταινίες σαν πιτσιρίκα και ήταν το όνομα μου στις ταμπέλες”.

“Μου έλεγε ο πατέρας μου “τι ώρα έχετε πρόβα;”, του απαντούσα στις 19.00 και στο θέατρο έπρεπε πάντα να είμαι δέκα λεπτά νωρίτερα. Στα κέντρα όμως δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Μέχρι που πήγαινα και περίμενα απ’ έξω, γιατί τα γκαρσόνια έρχονταν στις 19.30 και αποφάσισα να πηγαίνω αργότερα. Κάποια στιγμή που με ρώτησε ξανά και του απάντησα 19.00, λοιπόν, ήταν στημένος έξω από το μαγαζί στην Πλάκα και τόλμησα να πάω στις 19.30. Με πλάκωσε στα χαστούκια έξω από το μαγαζί, “δεν έχουν έρθει τα γκαρσόνια ακόμα, μα έρχομαι και περιμένω” του είπα και μου απάντησε… να έρχεσαι και να περιμένεις. Όταν λέω ότι έχω φάει το πακέτο της πατριαρχίας, το εννοώ” πρόσθεσε, ακόμα, η Σόφη Ζαννίνου στην καθημερινή εκπομπή της ΕΡΤ.