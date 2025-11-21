MENOY

LIFESTYLE

Λάκης Γαβαλάς: “Αυτό το άτομο δεν το συγχωρώ, αλλά αισθάνομαι και μίσος”

|
THESTIVAL TEAM

Ο Λάκης Γαβαλάς σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση στην εκπομπή «Status» του Κωνσταντίνου Καμμέα στο Astra TV. Μίλησε για την επαγγελματική διαδρομή του και εστίασε σε πρόσωπα και συμπεριφορές που τον πλήγωσαν στο πέρασμα του χρόνου.

Ο Λάκης Γαβαλάς αποκάλυψε ότι υπάρχει ένα πρόσωπο που όχι μόνο δεν συγχωρεί, αλλά εύχεται να λογοδοτήσει. «Όχι, δεν τους έχω συγχωρέσει όλους. Υπάρχει ένα άτομο από τη διοίκηση, την οικονομική, που όχι μόνο δεν το συγχωρώ, θέλω να καταδικαστεί κιόλας, με μακροχρόνια κακία».

Στη συνέχεια εξήγησε γιατί η συγκεκριμένη περίπτωση έχει αφήσει τόσο βαθύ τραύμα. «Το έχω εξομολογηθεί και στον πνευματικό μου, ενώ συγχωρώ εύκολα. Αλλά αυτό το άτομο έκανε πολύ άσχημα πράγματα για να καλύψει δικές του υποθέσεις. Πράγματα που παράβλεψε και το κράτος.

Γιατί δεν ήθελε να διχάσει το θέμα το ότι “ήμασταν αυστηροί με τον Γαβαλά”. Να το διχάσει μαζί με άλλους που ήταν επίσης υπαίτιοι. Αυτό το άτομο δεν το συγχωρώ, αλλά αισθάνομαι και μίσος».

Όταν ρωτήθηκε αν ίσως υπερβάλλει, απάντησε: «Όσοι βλέπουν την εκπομπή σου και ξέρουν τι εννοώ, νομίζω ότι αισθάνονται το ίδιο. Άλλωστε αυτοί με προέτρεψαν να το ενδυναμώσω».

Προς το τέλος της συνέντευξης, ο ίδιος μίλησε και για ένα πολύ προσωπικό αλλά πιο ανάλαφρο θέμα. «Τώρα πια το παγκόσμιο σύστημα ξέρει ότι δεν τρώω αγγούρι και είμαι αλλεργικός. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Στο αριστερό μου πόδι έχω κότσι, που με δυσκολεύει και δεν μπορώ να φορέσω ξώφτερνα παπούτσια και θα πρέπει να το εγχειρήσω».

