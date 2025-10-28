MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τι αλλάζει στις διαθήκες από την 1η Νοεμβρίου

|
THESTIVAL TEAM

Με το νέο Γενικό Μητρώο Διαθηκών, οι πολίτες θα μπορούν εύκολα και άμεσα να ελέγχουν, πανελλαδικά, αν υπάρχει διαθήκη που έχει κατατεθεί σε συμβολαιογράφο ή πρόξενο.

Η πλατφόρμα diathikes.gr, η οποία θα τεθεί σε λειτουργία την 1η Νοεμβρίου, θα μειώσει σημαντικά τον χρόνο αναμονής και τη γραφειοκρατία ως προς τις διαθήκες.

Ακόμη, καθίσταται ευχερής στον πολίτη ο έλεγχος πανελλαδικά περί ύπαρξης ή μη διαθήκης κατατεθειμένης σε συμβολαιογράφο ή πρόξενο, ενώ παρέχει στους πολίτες άμεση και ασφαλή πρόσβαση στο μητρώο για την αναζήτηση διαθήκης.

Αναλυτικότερα:

-Ο χρόνος δημοσίευσης της διαθήκης μειώνεται θεαματικά.
-Η έκδοση πιστοποιητικού, που μέχρι σήμερα καθυστερούσε έως και 8-9 μήνες, θα γίνεται πλέον μέσα σε λίγες ημέρες.
-Οι κληρονόμοι θα μπορούν να αξιοποιούν άμεσα την κληρονομιά τους.
-Μειώνονται οι περιπτώσεις αμφίβολης γνησιότητας ιδιόγραφων διαθηκών.
-Αποσυμφορίζονται τα δικαστήρια και οι γραμματείες.

Κάθε δημοσιευμένη διαθήκη θα αποκτά μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης, ενώ όλες οι νέες διαθήκες που συντάσσονται θα καταχωρούνται ηλεκτρονικά στο μητρώο.

Οι βασικές αλλαγές στις κληρονομιές

-Οι ιδιόγραφες διαθήκες παραμένουν σε ισχύ, αλλά με αυστηρότερες δικλίδες ασφαλείας.
-Εισάγονται για πρώτη φορά οι κληρονομικές συμβάσεις.
-Θεσμοθετείται η δυνατότητα να είναι κληρονόμος πρόσωπο σε ελεύθερη συμβίωση.
-Επαναπροσδιορίζεται η διαδικασία αποποίησης κληρονομιάς.
-Εκσυγχρονίζεται ο θεσμός της νόμιμης μοίρας, ώστε να διασφαλίζεται δικαιότερη κατανομή.

Κληρονομιές Συμβολαιογράφοι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη – Βίντεο-ντοκουμέντο από την άγρια συμπλοκή στην Περαία: Βγήκαν ρόπαλα, μαχαίρια, λοστάρια για τα μάτια μιας γυναίκας

ΕΘΝΙΚΑ 3 ώρες πριν

Νέα εποχή στην στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη: Drones και όπλα ΑΙ “κλέβουν” την παράσταση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 39 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 25χρονος για πώληση αλκοόλ σε ανήλικο στο κέντρο της πόλης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Τα ξίφη στους νέους αξιωματικούς της ΣΣΑΣ επέδωσε ο ΠτΔ Κωνσταντίνος Τασούλας

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 12 ώρες πριν

Την ξεκάθαρη και ακλόνητη αφοσίωσή του προς την κοινότητα και το σχολείο της Αστόριας, εξέφρασε ο Ελπιδοφόρος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Π. Μαρινάκης: Ο νόμος για τον Άγνωστο Στρατιώτη θα εφαρμοστεί – Έχουμε εμπιστοσύνη στην ΕΛ.ΑΣ.