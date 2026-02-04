Θεσσαλονίκη: Ξηλώθηκε η διοίκηση του ΟΣΕΘ λόγω των καμένων λεωφορείων

Παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους ο Πρόεδρος και ο διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Οι κύριοι Καλογερούδης και Τόσκας αποτελούν παρελθόν από τη διοίκηση του Οργανισμού λόγω της ολιγωρίας που επέδειξαν για τα αλλεπάλληλα περιστατικά ανάφλεξης αστικών λεωφορείων.

Η απόφαση της καρατόμησής τους ελήφθη από τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, και ευθυγραμμίζεται με τις οδηγίες του πρωθυπουργού για μηδενική ανοχή σε επιτελικά σφάλματα ή αδυναμίες.