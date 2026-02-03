MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εν κινήσει αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ στη Σίνδο – Δείτε βίντεο και φωτο

|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί σήμερα για φωτιά σε αστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ στην περιοχή της Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά πριν τις 07:00 και ενώ το λεωφορείο κινείτο στην έξοδο Κ20, κοντά στο ΔΙΠΑΕ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι τρεις επιβάτες του λεωφορείου και κατάφεραν να βγουν άμεσα και δεν τραυματίστηκε κανείς.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η φωτιά ξεκίνησε στο πίσω μέρος του οχήματος και πως άλλος οδηγός ενημέρωσε τον οδηγό του λεωφορείου για το συμβάν. Εκείνος ακινητοποίησε αμέσως το λεωφορείο και ενημέρωσε τους τρεις επιβάτες να το εγκαταλείψουν.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς ενώ το λεωφορείο υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Δείτε βίντεο:

Θεσσαλονίκη

