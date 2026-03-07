MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Λήξη συναγερμού για το θερινό σινεμά “Απόλλων” – Αποφεύχθηκε το ενδεχόμενο οικοδόμησης

THESTIVAL TEAM

Αίσιο τέλος φαίνεται πως είχε η υπόθεση που προκάλεσε ανησυχία γύρω από το μέλλον του θερινού κινηματογράφου “Απόλλων” στη Θεσσαλονίκη, καθώς αποτράπηκε –τουλάχιστον προς το παρόν– το ενδεχόμενο να κλείσει και να μετατραπεί ο χώρος σε οικοδομή μέσω αντιπαροχής.

Την είδηση γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σπύρος Βούγιας, ο οποίος έκανε λόγο για άμεση κινητοποίηση προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση λειτουργίας του ιστορικού θερινού κινηματογράφου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόβλημα προέκυψε όταν υπήρξε κίνδυνος αξιοποίησης του οικοπέδου με οικοδομική δραστηριότητα. Μετά την ενημέρωση του δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη, ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία με τον μητροπολίτη Φιλόθεο, καθώς σημαντικό τμήμα του ακινήτου ανήκει στο Παπάφειο Ίδρυμα.

Η παρέμβαση αυτή, σύμφωνα με τον κ. Βούγια, ήταν καθοριστική ώστε να λυθεί το ζήτημα και να αρθεί ο κίνδυνος για το αγαπημένο θερινό σινεμά. «Έληξε ο συναγερμός και το πρόβλημα λύθηκε, οριστικά πιστεύω», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Από την πλευρά του ο κινηματογράφος “Απόλλων” σε ανάρτηση του ευχαριστεί τόσο τους πολίτες της Θεσσαλονίκης για την άμεση κινητοποίηση τους, καθώς μαζεύτηκαν μέσα σε λίγες ώρες 7.000 υπογραφές για το θέμα, αλλά και τους Σπύρο Βούγια, Στέλιο Αγγελούδη και τον μητροπολίτη Φιλόθεο για την άμεση ανταπόκρισή τους και την επίλυση τελικώς του ζητήματος.

Ο θερινός κινηματογράφος «Απόλλων» αποτελεί ένα από τα ελάχιστα εναπομείναντα υπαίθρια σινεμά της πόλης και αγαπημένο σημείο συνάντησης για τους φίλους του κινηματογράφου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κάθε καλοκαίρι φιλοξενεί καθημερινές προβολές με διαφορετικές ταινίες, προσελκύοντας κοινό που απολαμβάνει τη μοναδική εμπειρία προβολής στον καταπράσινο κήπο του.

