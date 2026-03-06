Θεσσαλονίκη: Αβέβαιο το μέλλον του θερινού σινεμά “Απόλλων” – “Ο Δήμος προώθησε το θέμα στην αρμόδια υπηρεσία”

Αβέβαιο το μέλλον του θερινού σινεμά “Απόλλων” στη Θεσσαλονίκη

Πέπλο αβεβαιότητας σκεπάζει τη λειτουργία του θερινού κινηματογράφου “Απόλλων”, στη Θεσσαλονίκη. Οι διαχειριστές του ανακοίνωσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως το οικόπεδο στο οποίο εδρεύει ο θερινός κινηματογράφος, στην οδό Σαρανταπόρου και αριθμό 4, πιθανότατα θα δοθεί για αντιπαροχή και έτσι ο κίνδυνος διακοπής λειτουργίας του θερινού κινηματογράφου είναι πλέον προ των πυλών.

Ο θερινός κινηματογράφος επρόκειτο να ανοίξει ξανά τις πύλες του εντός του Απριλίου, όμως σύμφωνα με τους διοργανωτές, κάτι τέτοιο ίσως να μην γίνει και μετά από 43 χρόνια λειτουργίας, να ρίξει οριστικά αυλαία.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην επίσημη σελίδα του θερινού κινηματογράφου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οικόπεδο που φιλοξενεί το σινεμά θα δοθεί αντιπαροχή προκειμένου να χτιστεί πολυκατοικία. “Η πόλη δεν χρειάζεται άλλη μια πολυκατοικία. Χρειάζεται χώρους πολιτισμού, μνήμης και συνάντησης”, σημειώνεται στη σχετική ανάρτηση.

Μάλιστα από τους ανθρώπους του κινηματογράφους ζητείται η παρέμβαση του Δήμου Θεσσαλονίκης αλλά και του υπουργείου Πολιτισμού προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί ο θερινός κινηματογράφος Απόλλων, ενώ έχει ξεκινήσει και η συλλογή υπογραφών για τον σκοπό αυτό.

Η θέση του Δήμου Θεσσαλονίκης

Στις αρχικές αναρτήσεις για το μέλλον του κινηματογράφου Απόλλωνα υπήρχαν αναφορές για αδιαφορία του Δήμου Θεσσαλονίκης ως προς το ζήτημα, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση από τη διοίκηση του Δήμου.

Πηγές από το Δημαρχιακό Μέγαρο τονίζουν πως πράγματι στις 21 Ιανουαρίου έλαβαν αίτημα προκειμένου οι θερινοί κινηματογράφοι της πόλης, “Απόλλων”, Βακούρα”, “Μακεδονικόν”, να χαρακτηριστούν διατηρητέοι ως προς τη χρήση και έτσι να μπορέσουν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους.

“Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν έχει καμία αρμοδιότητα για το συγκεκριμένο ζήτημα και για αυτό τον λόγο δύο μόλις μέρες μετά, στις 23 Ιανουαρίου, το σχετικό αίτημα κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας που υπάγεται στο υπουργείο Πολιτισμού”, σημείωσαν χαρακτηριστικά στο thestival.gr πηγές από το δημαρχιακό μέγαρο.

Μάλιστα επεσήμαναν πως οι αποστολείς του αιτήματος ενημερώθηκαν για την εξέλιξη αυτή.

“Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν έχει καμία ιδιοκτησία ή αρμοδιότητα επί του οικοπέδου”

Οι αναφορές για αδιαφορία του Δήμου Θεσσαλονίκης προκάλεσαν την αντίδραση και του αντιδημάρχου Πολιτισμού, Βασίλη Γάκη. “Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν έχει καμία ιδιοκτησία ή αρμοδιότητα επί του οικοπέδου”, σημειώνει ο κ. Γάκης, ο οποίος παραθέτει τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τονίζει πως “η δέσμευσή μας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσσαλονίκης παραμένει δεδομένη”.

Σε νεότερη ανάρτησή του ένας εκ των διαχειριστών του κινηματογράφου “Απόλλων”, ο κ. Κώστας Μπακιρτζής, αναφέρει πως πράγματι ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο κ. Αγγελούδης προώθησαν το σχετικό αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Πολιτισμού και πως αναμένουν τη σχετική απάντηση από αυτή.