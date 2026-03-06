MENOY

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: SOS εκπέμπει ιστορικός θερινός κινηματογράφος – “Κινδυνεύει να κλείσει”

THESTIVAL TEAM

Αντιμέτωπος με τον κίνδυνο να κλείσει βρίσκεται ένας από τους ελάχιστους συνοικιακούς θερινούς κινηματογράφους που έχουν απομείνει στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους υπεύθυνους του κινηματογράφου “Απόλλων”, κινδυνεύει να κλείσει καθώς το οικόπεδο στο οποίο στεγάζεται φέρεται να εξετάζεται για αξιοποίηση μέσω αντιπαροχής.

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση, έχουν σταλθεί τρεις επιστολές στον Δήμαρχο, Στέλιο Αγγελούδη, για να τις προωθήσει στο Υπουργείο Πολιτισμού δίχως όμως να έχει λάβει απάντηση.

Δείτε την ανάρτηση εκπροσώπων του κινηματογράφου:

ΣΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΣ ΟΛΟΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ο ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ, ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΘΕΡΙΝΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ. ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΕΙΛΕΙ ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΛΑΒΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ. ΟΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΟΛΟΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΥΤΕΙ. ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ.

Παράλληλα, σε νέα ανάρτηση οι υπεύθυνοι του κινηματογράφου ζητούν από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και το Υπουργείο Πολιτισμού να παρέμβουν άμεσα ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί ο θερινός κινηματογράφος Απόλλων ενώ καλούν και σε συλλογή υπογραφών.

