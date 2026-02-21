Τα φορτηγά της παραγωγής του Μπραντ Πιτ “σφηνώνουν” στα καλντερίμια της Ύδρας – Δείτε βίντεο

Σκηνές που δύσκολα συναντά κανείς εκτυλίσσονται τις τελευταίες ώρες στην Ύδρα, καθώς τα φορτηγά της διεθνούς παραγωγής της ταινίας με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ επιχειρούν να κινηθούν μέσα από τα στενά, πέτρινα καλντερίμια του νησιού, προκαλώντας έκπληξη σε κατοίκους και επισκέπτες.

Όπως κατέγραψε η κάμερα του protothema.gr, τα οχήματα που μεταφέρουν γεννήτριες, φωτιστικά σώματα και τεχνικό εξοπλισμό κινούνται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, περνώντας κυριολεκτικά «στον πόντο» ανάμεσα σε ψηλούς πέτρινους τοίχους και παραδοσιακές αυλόπορτες.

Σε αρκετά σημεία η διέλευση γίνεται με συνεχείς ελιγμούς, ενώ μέλη της παραγωγής βρίσκονται δίπλα στους οδηγούς, δίνοντας οδηγίες εκατοστό προς εκατοστό.

Η διαδρομή των φορτηγών οδηγεί σε περιοχή κοντά στο κοιμητήριο του νησιού, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, η παραγωγή έχει μισθώσει μία μεγάλη ιδιωτική βίλα. Εκεί αναμένεται να πραγματοποιηθεί ένα από τα επόμενα γυρίσματα, με τη μεταφορά του εξοπλισμού να εξελίσσεται σταδιακά, καθώς η πρόσβαση θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητική.

Η εικόνα των οχημάτων να «σφηνώνουν» ανάμεσα σε παραδοσιακές πέτρινες μάντρες, σε δρόμους, όπου μέχρι σήμερα κυριαρχούν τα γαϊδουράκια και τα καρότσια, αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια πολυδάπανη χολιγουντιανή παραγωγή, όταν καλείται να προσαρμοστεί στο μοναδικό σκηνικό και τις ιδιαιτερότητες της Ύδρας.