MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα φορτηγά της παραγωγής του Μπραντ Πιτ “σφηνώνουν” στα καλντερίμια της Ύδρας – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σκηνές που δύσκολα συναντά κανείς εκτυλίσσονται τις τελευταίες ώρες στην Ύδρα, καθώς τα φορτηγά της διεθνούς παραγωγής της ταινίας με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ επιχειρούν να κινηθούν μέσα από τα στενά, πέτρινα καλντερίμια του νησιού, προκαλώντας έκπληξη σε κατοίκους και επισκέπτες.

Όπως κατέγραψε η κάμερα του protothema.gr, τα οχήματα που μεταφέρουν γεννήτριες, φωτιστικά σώματα και τεχνικό εξοπλισμό κινούνται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, περνώντας κυριολεκτικά «στον πόντο» ανάμεσα σε ψηλούς πέτρινους τοίχους και παραδοσιακές αυλόπορτες.

Σε αρκετά σημεία η διέλευση γίνεται με συνεχείς ελιγμούς, ενώ μέλη της παραγωγής βρίσκονται δίπλα στους οδηγούς, δίνοντας οδηγίες εκατοστό προς εκατοστό.

Δείτε βίντεο

Η διαδρομή των φορτηγών οδηγεί σε περιοχή κοντά στο κοιμητήριο του νησιού, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, η παραγωγή έχει μισθώσει μία μεγάλη ιδιωτική βίλα. Εκεί αναμένεται να πραγματοποιηθεί ένα από τα επόμενα γυρίσματα, με τη μεταφορά του εξοπλισμού να εξελίσσεται σταδιακά, καθώς η πρόσβαση θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητική.

Η εικόνα των οχημάτων να «σφηνώνουν» ανάμεσα σε παραδοσιακές πέτρινες μάντρες, σε δρόμους, όπου μέχρι σήμερα κυριαρχούν τα γαϊδουράκια και τα καρότσια, αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια πολυδάπανη χολιγουντιανή παραγωγή, όταν καλείται να προσαρμοστεί στο μοναδικό σκηνικό και τις ιδιαιτερότητες της Ύδρας.

Μπραντ Πιτ Ύδρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 λεπτό πριν

Μάριος Θεμιστοκλέους: Θλιβερή η τακτική των οργανωμένων μειοψηφιών να μετατρέπουν τα νοσοκομεία σε πεδίο ωμής βίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Έλεγχοι της Τροχαίας στη Θεσσαλονίκη: Βεβαιώθηκαν 311 παραβάσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Γεωργιάδης από Μυτιλήνη: Το κτίριο Ψυχιατρικής ήταν χρέπι – Σήμερα παραλάβαμε το νέο κτίριο αποπερατωμένο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Πατρινό καρναβάλι: Κορυφώνονται σήμερα και αύριο οι εκδηλώσεις – Πάνω από 50.000 καρναβαλιστές στη μεγάλη παρέλαση

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Λάκης Γαβαλάς: Δεν πειράζει που δεν άρεσε σε κάποιους το J2US, και εμάς δεν μας αρέσουν αυτοί που γράφουν τα σχόλια

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Έλλη Τρίγγου: Έχω επιτρέψει στον εαυτό μου να πιστέψει κάτι που είναι εμφανώς ψέματα