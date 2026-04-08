Στη ΜΕΘ του ΓΝ Τρικάλων ο 19χρονος φοιτητής του ΑΠΘ με μηνιγγίτιδα – Αύριο θα επιχειρηθεί η αποσωλήνωσή του

Διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων νοσηλεύεται 19χρονος φοιτητής Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, έπειτα από διάγνωση βακτηριακής μηνιγγίτιδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία του. Μάλιστα, αύριο αναμένεται να επιχειρηθεί η αποσωλήνωσή του, εφόσον το επιτρέψει η κλινική του εικόνα.

Την ίδια ώρα, έχουν ήδη ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Όπως ορίζει το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, όλα τα άτομα που ήρθαν σε στενή επαφή με τον φοιτητή έχουν λάβει προληπτικά χημειοπροφύλαξη, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης.

Οι υγειονομικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ συνεχίζεται η ιχνηλάτηση των επαφών, όπου απαιτείται.

