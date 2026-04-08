Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Κρούσμα μηνιγγίτιδας στο ΑΠΘ – Στη ΜΕΘ 19χρονος φοιτητής, ιχνηλατούνται οι επαφές του

THESTIVAL TEAM

Συναγερμός έχει σημάνει στην πανεπιστημιακή κοινότητα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), μετά τον εντοπισμό κρούσματος μηνιγγίτιδας σε φοιτητή του Τμήματος Κτηνιατρικής.

Πληροφορίες του iatropedia.gr αναφέρουν ότι πρόκειται για 19χρονο, με καταγωγή από τη Θεσσαλία, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα είχε παρακολουθήσει μαθήματα κανονικά τα μαθήματά του στο ΑΠΘ.

Τα πρώτα συμπτώματα μηνιγγίτιδας εμφανίστηκαν το Σαββατοκύριακο, όταν επέστρεψε στην πόλη καταγωγής του για τις ημέρες του Πάσχα.

Τη Μεγάλη Δευτέρα (06/04) διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) εξέδωσε σχετικό έγγραφο, με το οποίο συνιστά τη χορήγηση χημειοπροφύλαξης σε άτομα που ήρθαν σε στενή επαφή με το περιστατικό και θεωρούνται υψηλού κινδύνου.

Παράλληλα, καθηγήτρια του Τμήματος Κτηνιατρικής (διδάσκουσα στο μάθημα Ειδική Βακτηριολογία, Μυκητολογία, Ιολογία και Λοιμώδη Νοσήματα, ΑΠΘ) ενημέρωσε τους φοιτητές μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Καλεί όσους παρακολούθησαν τα εργαστήρια της περασμένης εβδομάδας να επικοινωνήσουν άμεσα με τον γενικό τους ιατρό, ακολουθώντας τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Όπως επισημαίνεται στο μήνυμα, δεν υπάρχει λόγος έντονης ανησυχίας, ωστόσο κρίνεται απαραίτητη η προληπτική επικοινωνία με γιατρό για περαιτέρω καθοδήγηση.

Η κατάσταση παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η ιχνηλάτηση των επαφών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 2 ώρες πριν

Ο ΕΟΦ ανακαλεί προϊόν “φυτικής πάστας με μέλι” γιατί περιέχει μη δηλωμένη σιλδεναφίλη

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Μακρόν: Εξαιρετικά θετική η παύση πυρός που συμφωνήθηκε στη Μέση Ανατολή

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Τουρκία: Έντεκα συλλήψεις για την επίθεση στο ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Γερμανία: Σύγχυση και αντιδράσεις για διάταξη του νόμου περί Στρατιωτικής Θητείας που προβλέπει ειδική άδεια για την παραμονή άνω των τριών μηνών στο εξωτερικό

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Το Ιράκ χαιρετίζει την κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν – Έκκληση για διάλογο

ΧΑΛΑΡΑ 18 ώρες πριν

“Η καλύτερη δωρεάν διαφήμιση”: Viral η αιωρούμενη Nutella μέσα στο Artemis II – Δείτε βίντεο