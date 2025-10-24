MENOY

Καστοριά: Άνδρας σε αμόκ πετούσε 50ευρα σε περαστικούς από το μπαλκόνι

Ο ουρανός γέμισε χαρτονομίσματα των 50 ευρώ στο Άργος Ορεστικό στην Καστοριά, όταν ένας ηλικιωμένος κάτοικος της περιοχής βγήκε από το σπίτι του και άρχισε να πετάει χρήματα σε περαστικούς, προκαλώντας αναστάτωση και κινητοποιώντας την Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews, ο ηλικιωμένος άντρας φάνηκε αρχικά να βγαίνει από την οικία του φωνάζοντας προς τους περαστικούς.

Λίγα λεπτά αργότερα, όμως, η κατάσταση πήρε απρόσμενη τροπή όταν έβγαλε από την τσέπη του παντελονιού του μια δεσμίδα χαρτονομισμάτων και ξεκίνησε να τα πετάει στον δρόμο.

Οι περαστικοί, ανησυχώντας έντονα για την ψυχική υγεία του άντρα, ενημέρωσαν αμέσως τις αρχές. Άμεσα στο σημείο έσπευσε περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Άργους Ορεστικού. Οι αστυνομικοί, προχώρησαν στην προσαγωγή του άντρα περνώντας του χειροπέδες, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν τη διαδικασία περισυλλογής των χρημάτων που είχε προλάβει να διασκορπίσει στον δρόμο.

Ο ηλικιωμένος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού. Κατόπιν εκτίμησης της κατάστασής του και λαμβάνοντας υπόψη τη συμπεριφορά του, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε δομή ψυχικής υγείας. Τελικά, μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική της Κοζάνης, όπου θα παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη.

