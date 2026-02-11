MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γιώργος Γεράρδος: Πέθανε ο ιδρυτής της εταιρείας “Πλαίσιο”

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο Γιώργος Γεράρδος, ιδρυτής της εταιρείας “Πλαίσιο“, μίας από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ο Γεώργος Γεράρδος γεννήθηκε στο Παλαιό Φάληρο το 1946. Ήταν πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Το 1969, ο κ. Γεώργιος Γεράρδος σε ηλικία 23 ετών και, ακόμη, ως φοιτητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ίδρυσε την Πλαίσιο στην οδό Στουρνάρη σε ένα κατάστημα 12 τ.μ. για την διάθεση ειδών σχεδίου για τους φοιτητές του Πολυτεχνείου. Η είσοδος της εταιρείας στην αγορά της πληροφορικής συνοδεύτηκε από αυξημένη ζήτηση, με αποτέλεσμα την αύξηση των σημείων παρουσίας της Πλαίσιο σε κύρια σημεία της Αθήνας. Το 1988 ο κ. Γεώργιος Γεράρδος σύστησε την Πλαίσιο Computers με την σημερινή της εταιρική μορφή.

Το 1999 εισήγαγε την εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ενώ για 8 διαδοχικά χρόνια κατάφερε την Πλαίσιο να είναι μία από τις 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις της Ευρώπης (Europe 500).

To 2005 προχωρά στην επέκταση των δραστηριοτήτων της Πλαίσιο στην Βουλγαρία, ιδρύοντας την Plaisio Computers JSC.

Ο κ. Γεώργιος Γεράρδος, έχοντας το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, κατάφερε την Πλαίσιο να είναι συνώνυμο της τεχνολογίας και της απόλυτης εξυπηρέτησης των καταναλωτών. Έχοντας αυτό ως γνώμονα, το 1986 η Πλαίσιο συναρμολογεί τον πρώτο στην ελληνικής αγορά ηλεκτρονικό υπολογιστή στα μέτρα του καταναλωτή με το κατοχυρωμένο brand name Turbo-X.

Το 1995 ο κ. Γεώργιος Γεράρδος γίνεται κοινωνός της multi-channel προσέγγισης στην λιανική συγκροτώντας τμήμα απ’ ευθείας πωλήσεων και αποστολών μέσω τηλεφώνου, fax και καταλόγων. Το 1999 δημιούργησε το πρώτο ηλεκτρονικό κατάστημα στην Ελλάδα, το www.plaisio.gr και το 2009 εγκαινίασε ένα σύγχρονο κέντρο logistics 22.500 τ.μ. στη Μαγούλα Αττικής. Το 2019 γιόρτασε τα 50 χρόνια της Πλαίσιο στην Ελληνική Αγορά με το άνοιγμα του 25ου καταστήματος του Ομίλου και την είσοδο στην αγορά των Λευκών Συσκευών.

