Πολωνία: Σύγκρουση λεωφορείου με δύο τραμ στο κέντρο της Βαρσοβίας – 24 τραυματίες

THESTIVAL TEAM

Ένα αστικό λεωφορείο και δύο τραμ συγκρούστηκαν το πρωί της Τρίτης (18/11) στο κέντρο της Βαρσοβίας στην Πολωνία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 24 άτομα, από τα οποία τα 16 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Μετά τη σύγκρουση έσπευσαν στο σημείο δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Λόγω της σύγκρουσης διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων, με τους αστυνομικούς να κατευθύνουν τους οδηγούς σε εναλλακτικές διαδρομές.

Σύμφωνα με την Αρχή Δημοσίων Συγκοινωνιών της Βαρσοβίας, ο δρόμος αποκλείστηκε γύρω από την κεντρική πλατεία Bankowy της πολωνικής πρωτεύουσας, με αρκετές γραμμές τραμ να εκτρέπονται. Λίγες ώρες αργότερα η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.

Ο δήμαρχος της Βαρσοβίας, Ράφαλ Τρζασκόφσκι, δήλωσε στο X ότι οι εισαγγελείς έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του ατυχήματος.

