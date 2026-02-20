Έξαλλος ο Ντόναλντ Τραμπ με το Ανώτατο Δικαστήριο: “Η απόφαση για τους δασμούς είναι ντροπή”

Οργισμένος είναι ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, καθώς χαρακτήρισε «ντροπή» την απόφασή του να ακυρώσει τους δασμούς του, κατά τη διάρκεια πρωινού που παρέθεσε σήμερα στον Λευκό Οίκο για τους κυβερνήτες, σύμφωνα με το CNN, το οποίο επικαλείται δύο πρόσωπα με γνώση των δηλώσεών του.

Υπενθυμίζεται πως το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε την Παρασκευή (20/02) ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραβίασε την ομοσπονδιακή νομοθεσία επιβάλλοντας μονομερώς εκτεταμένους δασμούς σε παγκόσμιο επίπεδο. Η απόφαση συνιστά μια ηχηρή ήττα για τον Λευκό Οίκο σε ένα θέμα που βρίσκεται στον πυρήνα της εξωτερικής και οικονομικής του πολιτικής.

Σύμφωνα με μία από αυτές τις πηγές, ο πρόεδρος ανέφερε στους παρευρισκόμενους ότι διαθέτει ήδη ένα εναλλακτικό σχέδιο.

Η απόφαση εκτιμάται ως πιθανότατα η πιο σημαντική δικαστική ήττα της δεύτερης θητείας Τραμπ ενώπιον του συντηρητικού Ανώτατου Δικαστηρίου, το οποίο την περασμένη χρονιά είχε επανειλημμένα ταχθεί υπέρ του προέδρου σε σειρά προσφυγών που αφορούσαν τη μεταναστευτική πολιτική, την αποπομπή επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών και τις εκτεταμένες περικοπές στις δημόσιες δαπάνες.

Υπενθυμίζεται ότι στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαν επιβληθεί δασμοί της τάξης του 20%.