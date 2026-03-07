MENOY

Αγγελούδης για θερινό σινεμά "Απόλλων": Περιμένουμε και φέτος να ζήσουμε "κάτι νύχτες με φεγγάρι μες στα θερινά τα σινεμά"

Την παρέμβασή του για να διασφαλιστεί η συνέχιση λειτουργίας του ιστορικού θερινού κινηματογράφου “Απόλλων” στη Θεσσαλονίκη γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης.

Όπως ανέφερε, ενημερώθηκε για το ζήτημα που προέκυψε σχετικά με το ενδεχόμενο παύσης λειτουργίας του θερινού κινηματογράφου, ο οποίος αποτελεί έναν από τους ιστορικότερους της πόλης και μετρά πορεία άνω των 40 ετών.

Ο δήμαρχος σημείωσε ότι επικοινώνησε άμεσα με τον μητροπολίτη Φιλόθεος Θεσσαλονίκης, ζητώντας τη συνδρομή του προκειμένου να βρεθεί λύση που θα διασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας του κινηματογράφου.

Σύμφωνα με τον κ. Αγγελούδη, η παρέμβαση του μητροπολίτη, με την ιδιότητά του ως προέδρου του Παπάφειο Ίδρυμα, υπήρξε άμεση και καθοριστική, με αποτέλεσμα ο «Απόλλων» να παραμείνει σε λειτουργία.

«Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω προσωπικά, γιατί με την άμεση παρέμβασή του ως Προέδρου του Παπαφείου Ιδρύματος ο “Απόλλων” παραμένει ζωντανός να μας χαρίζει μοναδικές ανάσες πολιτισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο δήμαρχος εξέφρασε την προσδοκία να συνεχιστεί και φέτος η λειτουργία του αγαπημένου θερινού κινηματογράφου της πόλης, σημειώνοντας: «Στα προσεχώς λοιπόν, περιμένουμε και φέτος να ζήσουμε “κάτι νύχτες με φεγγάρι μες στα θερινά τα σινεμά”».

