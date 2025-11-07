MENOY

Πανελλήνιο ρεκόρ 25άρας πισίνας ο Κακουλάκης στα 1.500μ. ελεύθερο

|
THESTIVAL TEAM

Σπουδαίο πανελλήνιο ρεκόρ στα 1.500μ. ελεύθερο σημείωσε ο Βασίλης Κακουλάκης, κατά την 1η ημέρα του διεθνούς μίτινγκ κολύμβησης σε 25άρα πισίνα, που διεξάγεται στο Μπρνο της Τσεχίας.

Ο 18χρονος αθλητής τερμάτισε σε χρόνο 14:47.89, συντρίβοντας το 14:52.00 που είχε ο Αστέριος Δαλδόγιαννης από το 2021.

Η επίδοση του Κακουλάκη συνιστά παράλληλα πανελλήνιο ρεκόρ και στις κατηγορίες νέων ανδρών (προηγούμενο του Δημήτρη Μάρκου με 15:02.87) και εφήβων (ο Κωνσταντής Χουρδάκης είχε κάνει την περασμένη εβδομάδα 15:03.48).

Ο Ηρακλειώτης κολυμβητής έδειξε ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση ενόψει της παρθενικής συμμετοχής του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25άρας, τον ερχόμενο μήνα στην Πολωνία.

Στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών, η Άρτεμις Βασιλάκη τερμάτισε πρώτη με 16:25.22, η Γεωργία Δαμασιώτη νίκησε στα 200μ. πεταλούδα με 2:07.95 και ο Ιάσονας Ρούτουλας ήταν επίσης πρώτος στα 200μ. πεταλούδα με επίδοση 1:56.68.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Βασίλης Κακουλάκης

