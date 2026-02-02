“Βιολάντα”: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας των Πυροσβεστών υπό το ενδεχόμενο κρυμμένου υγραερίου

Με ιδιαίτερη προσοχή και αυξημένα μέτρα ασφαλείας οι πυροσβέστες συνεχίζουν τις έρευνες στο «βομβαρδισμένο» εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» υπό το σοβαρό ενδεχόμενο να υπάρχει κάποιος υπόγειος θύλακας – κάτω από το σημείο όπου έγινε η έκρηξη- στον οποίο να έχει συσσωρευθεί ποσότητα υγραερίου.

«Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, δεν έχουν σταματήσει. Τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας συνεχίζονται οι έρευνες, δεν ξέρω πως έχει προκύψει ότι σταμάτησαν αλλά δεν έχουν σταματήσει. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι συνεχίζουν το έργο τους. Έτσι κι αλλιώς το ανακριτικό έργο θα πάρει κάποιο χρονικό διάστημα γιατί πρέπει να γίνουν όλες οι μελέτες, όλες οι μετρήσεις στο σημείο για να βγουν τα απαραίτητα συμπεράσματα» ανέφεραν στο thestival.gr έγκυρες πηγές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το προπάνιο που σύμφωνα με την Πυροσβεστική διέρρεε για μήνες στο έδαφος αποτελεί ακόμα και σήμερα ενδεχόμενο κίνδυνο καθώς όπως είπε το thestival.gr ο αντιστράτηγος του Πυροσβεστικού Σώματα ε.α. κ., Σπύρος Βαρσάμης, υπάρχει ενδεχόμενο να υπάρχει κάποιος υπόγειος θύλακας όπου εκεί μπορεί να έχει συσσωρευθεί ποσότητα υγραερίου.

«Η μόνη περίπτωση κινδύνου τώρα, είναι να υπάρχει κάποιος υπόγειος θύλακας που να έχει κάποια χωρητικότητα και να έχει συγκρατήσει υγραέριο», είπε ο κ. Βαρσαμάς προσθέτοντας ότι «όσον αφορά τον χώρο του εργοστασίου όπου έγινε η έκρηξη ότι υγραέριο που υπήρχε καταναλώθηκε, έχει απελευθερωθεί στον αέρα και χάνεται».

Τόνισε ότι το ενδεχόμενο ύπαρξης υπόγειου θύλακα είναι μικρό αλλά «πάντα υπάρχει η ανησυχία καθώς δεν μπορούμε να ξέρουμε πως κινήθηκε η διαρροή η οποία κινήθηκε ανεξέλεγκτα».

«Ένα τμήμα της διαρροής πήγε προς το υπόγειο, ένα άλλο πιθανότατα πρέπει να πήγε προς την αποχέτευση και για αυτό έβγαζε και την μυρωδιά στις τουαλέτες, οπότε δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει κι αυτή την πιθανότητα (σ.σ. υπόγειου θύλακα). Βέβαια δεν είναι κάτι πολύ πιθανό αλλά πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο κι όταν κάνεις εργασίες σκαψίματος θέλει μια προσοχή και για αυτό λογικά κάνουν διαβροχή. Προσωπικά αν ήθελα να κάνω αυτή τη δουλειά (σ.σ. σκάψιμο στο σημείο της διαρροής) θα το γέμιζα με αφρό για να δουλέψει το μηχάνημα έτσι ώστε αν υπήρχε η πιθανότητα να συναντήσει υγραέριο να μην μπορούσε να δημιουργήσει σπινθήρας», τόνισε.

Ο αντιστράτηγος ε.α. του Πυροσβεστικού Σώματος χαρακτήρισε ως τραγικό λάθος της μπισκοτοβιομηχανίας «αν είχαν περάσει τη σωλήνωση μέσα από το υπόγειο» διευκρινίζοντας ότι οι υπόγειες σωληνώσεις δεν απαγορεύονται αλλά «θέλει πολύ προστασία της σωλήνας και θέλει τακτικούς ελέγχους».

Περαιτέρω δε, αναφέρθηκε στις φοβερές ελλείψεις που υπάρχουν στη νομοθεσία όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας που διέπει τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν υγραέριο.

«Η νομοθεσία για τα υγραέρια στις βιομηχανίες είναι εντελώς παιδική, είναι του 1993 και δεν προβλέπει σχεδόν τίποτα. Το 2003 βγήκε νομοθεσία για τα υγραέρια στις επιχειρήσεις εστίασης η οποία είναι κανονικός κανονισμός και δεν υπάρχει για τις βιομηχανίες. Αυτή που υπάρχει για τις βιομηχανίες είναι σαν να είναι γραμμένη στο πόδι» κατέληξε ο κ. Βαρσάμης.