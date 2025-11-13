Τρόμος στον Χολαργό: 16χρονη γλίτωσε από καρτέρι μαυροφορεμένων νεαρών – Δείτε βίντεο

Τον απόλυτο τρόμο έζησε μια 16χρονη μαθήτρια, τη στιγμή που επέστρεφε πεζή απο το σχολείο της στον Χολαργό.

Όπως μετέδωσε το ERTnews το ανήλικο κορίτσι σύμφωνα με όσα έχει καταγγείλει στην αστυνομία, το μεσημέρι της Παρασκευής (7/11) και ενώ περπατούσε προς το σπίτι της, στην οδό 17ης Νοεμβρίου, αντιλήφθηκε μια ομάδα νεαρών να την ακολουθεί.

Παρά τον τρόμο η 16χρονη αντέδρασε απόλυτα ψύχραιμα. Παρίστανε ότι δεν τους είχει δει, επιτάχυνε το βηματισμό της διακριτικά, ακολούθησε διαδρομή που υπήρχε κίνηση, μέχρι που εισήλθε σε μια κάβα για να τους παραπλανήσει οτι δήθεν θα έκανε κάποια αγορά, όμως εκείνη κρύφτηκε και ζήτησε βοήθεια απο την υπάλληλο.

Οι δράστες όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το ΕΡΤnews, είχαν στήσει καρτέρι στην ανήλικη και περίμεναν τη στιγμή που θα έβγαινε από την επιχείρηση για να της επιτεθούν. Ο μαυροφορεμένος άνδρας κάνει λίγα βήματα προς την πλατεία για να μην κριθεί ύποπτος αλλά επιστρέφει στο σημείο για να έχει απόλυτη οπτική επαφή. Οι δύο συνεργοί του βρίσκονται στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Η μητέρα της 16χρονης εξηγεί στο ΕΡΤnews, ότι η ίδια ενημερώθηκε από την κόρη της η οποία τρομοκρατημένη την κάλεσε στο κινητό.

«Μια γυναίκα που εργαζόταν στην κάβα είδε την κόρη μου να κρύβεται πίσω απο το τζάμι. Της εξήγησε τι συνέβη και της είπε να μπει στο εσωτερικό της επιχείρησης όσο εκείνη κατόπτευε τις κινήσεις τους και τηλεφωνούσε παράλληλα στην αστυνομία. Μέχρι να έρθει η αστυνομία, είχαν φύγει. Όλοι δώσαμε καταθέσεις ενώ οι άνδρες της ασφάλειας περισυνέλλεξαν υλικό από κάμερες ασφαλείας».

Στην κατάθεση της η 16χρονη περιέγραψε τρεις άνδρες μαυροφορεμένους, νεαρής ηλικίας, οι οποίοι μιλούσαν σπαστά ελληνικά.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές παρόμοια υπόθεση σημειώθηκε και πριν λίγες μέρες σε μπαρ που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Σε εκείνη την περίπτωση πάλι νεαρά κορίτσια αντιλήφθηκαν παρέα νεαρών αλλοδαπών να τις παρακολουθούν.

Οι αρχές μέσα σε μόλις πέντε ημέρες από το πρώτο περιστατικό και μετά από αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού, το βράδυ της Τετάρτης, εντόπισαν και συνέλαβαν τους δράστες της συμμορίας που σκορπούσαν τον φόβο και τον τρόμο σε νεαρά κορίτσια στην περιοχή.