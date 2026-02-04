MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πέλλα: Προσποιήθηκε τον λογιστή και της πήρε χρυσές λίρες και κοσμήματα

Φωτογραφία: Freepik
THESTIVAL TEAM

Ένας 19χρονος, ο οποίος είχε εξαπατήσει μία 65χρονη γυναίκα στην Πέλλα το περασμένο Σάββατο 31 Ιανουαρίου, προσποιούμενος τον λογιστή αποδείχθηκε ότι είχε κάνει άλλη μία απάτη μαζί με συνεργό.

Από το Αστυνομικό Τμήμα Αλμωπίας εξακριβώθηκε ότι ο προαναφερόμενος άνδρας, δρώντας μαζί με συνεργό του, εξαπάτησαν ακόμα μία γυναίκα σε περιοχή της Πέλλας.

Ο συνεργός του τηλεφώνησε στην παθούσα στις 23 Ιανουαρίου 2026 προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίστηκε ότι πρέπει να καταγραφούν τα κοσμήματα που υπάρχουν στο σπίτι. Με αυτόν τον τρόπο της απέσπασαν 4 χρυσές λίρες και κοσμήματα, συνολικής αξίας 4.500 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο ημεδαπός άνδρας.

