Εξιχνιάστηκε απάτη σε βάρος 65χρονης στην Πέλλα – 25.000 ευρώ η λεία

Εξιχνιάστηκε, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, τηλεφωνική απάτη που έγινε προχθές (31/1/26) σε περιοχή της Πέλλας.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 19χρονου άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, συνεργός του τηλεφώνησε στο κινητό τηλέφωνο της 65χρονης γυναίκας προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίστηκε ότι πρέπει να καταγραφούν τα κοσμήματα που υπάρχουν στο σπίτι.

Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν 5 χρυσές λίρες, ρολόγια και κοσμήματα, συνολικής αξίας 25.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο 19χρονος άνδρας.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.

Οδηγίες της ΕΛ.ΑΣ.

Με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά:

• Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που σας τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες.

• Μην αποκαλύπτετε αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.

• Μην παραδίδετε χρήματα ή τιμαλφή σε κανέναν που εμφανίζεται ως «συνεργάτη λογιστή».

• Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με τον δήθεν λογιστή σας ή οικείο σας πρόσωπο.

• Χρησιμοποιήστε άλλη τηλεφωνική συσκευή για την επικοινωνία με τον λογιστή σας ή το οικείο σας πρόσωπο, καθώς ενδέχεται οι δράστες να βρίσκονται ακόμη στη «γραμμή».

• Ενημερώνετε πάντα την Αστυνομία, ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Περισσότερες συμβουλές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές».