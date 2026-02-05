Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική διερεύνηση για τους 15 νεκρούς μετανάστες στη Χίο

Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική διερεύνηση για τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοικτά της Χίου, όταν σκάφος των διακινητών συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού Σώματος και βυθίστηκε και λήφθηκαν δείγματα για την ταυτοποίηση των σορών με τη μέθοδο DNA, σύμφωνα με το protothema.gr.

Υπενθυμίζεται ότι ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων είχε μεταβεί από χθες στην Χίο, με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, βάσει των όσων προβλέπονται στο ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης, που έχει εκπονηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ακόμη, υπήρξε μέριμνα και σε συνεννόηση με γραφεία τελετών, εξασφαλίστηκε η μεταφορά των σορών στο νεκροταφείο Σχιστού για τη φύλαξή τους μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους οικείους τους.