Χίος: 15 νεκροί, τραυματίες και αγνοούμενοι μετά από επεισόδιο με το Λιμενικό και σκάφος μεταναστών – Απέβαλαν δύο έγκυες

Στους 15 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών από το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ ανοιχτά της Χίου, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες μία λέμβος που μετέφερε μετανάστες ενεπλάκη σε επεισόδιο με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Ο επίσημος απολογισμός από το επεισόδιο στη θαλάσσια περιοχή της Χίου μέχρι στιγμής ανέρχεται σε 15 νεκρούς – έντεκα άνδρες και τέσσερις γυναίκες, όλοι ενήλικες – ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς υπάρχουν αναφορές και για αγνοούμενους. Ο ακριβής αριθμός των επιβαινόντων στη λέμβο δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.

Αμέσως μετά την εμπλοκή στήθηκε επιχείρηση μαζικής μεταφοράς τραυματιών στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου. Συνολικά 26 άτομα διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ: 24 μετανάστες – ανάμεσά τους επτά παιδιά και δύο γυναίκες που εγκυμονούσαν – καθώς και δύο στελέχη του Λιμενικού.

Την ίδια ώρα διαπιστώθηκε πως τα έμβρυα που κυοφορούσαν δυο γυναίκες μετανάστριες οι οποίες μεταφέρθηκαν τραυματισμένες στο νοσοκομείο Χίου είναι νεκρά.

Κατά την τελευταία επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, οι τραυματίες είναι 7 άνδρες, 7 γυναίκες και 11 παιδιά. Δέκα από τους τραυματίες που νοσηλεύονται είναι παιδιά και έχουν εισαχθεί στην Παιδιατρική Κλινική του νοσοκομείου, κυρίως με ορθοπεδικά τραύματα.

Ιδιαίτερα σοβαρή κρίνεται η κατάσταση τεσσάρων αλλοδαπών, οι οποίοι φέρουν βαριά τραύματα σε ζωτικά όργανα και στο κεφάλι. Τρεις από αυτούς έχουν ήδη υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ ένας ακόμη τραυματίας, με ρήξη σπλήνας και διαφράγματος, χειρουργείται. Άλλοι δύο, με ρήξη ήπατος και πνευμοθώρακα αντίστοιχα, αναμένεται επίσης να οδηγηθούν στο χειρουργείο, ενώ ένας ακόμη τραυματίας θα υποβληθεί σε ορθοπεδική επέμβαση.

Σύμφωνα με την πρώτη επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ταχύπλοο σκάφος στο οποίο επέβαιναν μετανάστες συγκρούστηκε με πλωτό σκάφος του Λιμενικού, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων συνεχίζονται.