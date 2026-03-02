MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία του 69χρονου από συγχωριανό του στην Ξάνθη

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Μέδουσας στο δήμο Μύκης στην Ξάνθη, από τη δολοφονία ενός 69χρονου από 61χρονο συγχωριανό του.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο δράστης ένεκα οικονομικών διαφορών με τον 61χρονο, μπήκε στην οικία του και με τη χρήση γεωργικού σιδερένιου εργαλείου τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν επιστάμενες αναζητήσεις και ο δράστης εντοπίσθηκε και συνελήφθη, ενώ κατασχέθηκε το μέσο τέλεσης του εγκλήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Συνελήφθη χθες (1-3-2026) απογευματινές ώρες σε οικισμό της Ξάνθης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης ένας ημεδαπός, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με δόλο.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα, ο δράστης, ένεκα οικονομικών διαφορών με ημεδαπό παθόντα, εισήλθε στην οικία του και με τη χρήση γεωργικού σιδερένιου εργαλείου τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Άμεσα οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν επιστάμενες αναζητήσεις και ο δράστης εντοπίσθηκε και συνελήφθη, ενώ κατασχέθηκε το μέσο τέλεσης του εγκλήματος.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.

Δολοφονία Ξάνθη

