Σοκ στην Ξάνθη: Δολοφόνησε τον συγχωριανό του με τσεκούρι

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Μέδουσας στο δήμο Μύκης στην Ξάνθη, από τη δολοφονία ενός 69χρονου από 61χρονο συγχωριανό του.

Σύμφωνα με το xanthinews.gr, οι σχέσεις μεταξύ δύο οικογενειών του χωριού ήταν τεταμένες το τελευταίο διάστημα, λόγω οικονομικών διαφορών, οι οποίες είχαν οδηγήσει σε επαναλαμβανόμενες προστριβές. Κατά τις ίδιες πηγές, ο 61χρονος δράστης μετέβη στο σπίτι του 69χρονου συγχωριανού του κρατώντας τσεκούρι.

Ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, κατά τη διάρκεια του οποίου φέρεται να τον χτύπησε στο κεφάλι, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, με περιπολικό να σπεύδει στο σημείο και να προχωρά στη σύλληψη του 61χρονου, ο οποίος κρατείται.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, ενώ εξετάζονται όλες οι συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό περιστατικό.