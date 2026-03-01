MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σοκ στην Ξάνθη: Δολοφόνησε τον συγχωριανό του με τσεκούρι

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Μέδουσας στο δήμο Μύκης στην Ξάνθη, από τη δολοφονία ενός 69χρονου από 61χρονο συγχωριανό του.

Σύμφωνα με το xanthinews.gr, οι σχέσεις μεταξύ δύο οικογενειών του χωριού ήταν τεταμένες το τελευταίο διάστημα, λόγω οικονομικών διαφορών, οι οποίες είχαν οδηγήσει σε επαναλαμβανόμενες προστριβές. Κατά τις ίδιες πηγές, ο 61χρονος δράστης μετέβη στο σπίτι του 69χρονου συγχωριανού του κρατώντας τσεκούρι.

Ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, κατά τη διάρκεια του οποίου φέρεται να τον χτύπησε στο κεφάλι, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, με περιπολικό να σπεύδει στο σημείο και να προχωρά στη σύλληψη του 61χρονου, ο οποίος κρατείται.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, ενώ εξετάζονται όλες οι συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό περιστατικό.

Ξάνθη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σαφάρι ελέγχων της ΕΛΑΣ για την παραβατικότητα των ανηλίκων – Ελέγχθησαν 60 ανήλικοι

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Τάκης Παπαματθαίου: Νομίζω ότι γεννήθηκα κουρασμένος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 42 λεπτά πριν

Εύβοια: Συνελήφθη μητέρα ανήλικης που βρέθηκε να έχει καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Ιράν: Ο αξιωματούχος ασφαλείας απειλεί με άνευ προηγουμένου πλήγματα εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Ο Ακύλας με το “Ferto” εμφανίστηκε στον εθνικό τελικό της Σερβίας – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Πούτιν: Κυνική η δολοφονία Χαμενεϊ, ήταν εξέχων πολιτικός