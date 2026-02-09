Δημογλίδου: Χρειάζεται χρόνος για την ταυτοποίηση των δραστών για τα επεισόδια πέριξ του ΑΠΘ, έχουν ληφθεί δείγματα

Στα σοβαρά επεισόδια που εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου πέριξ του ΑΠΘ, στη Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Όταν υπάρχουν 40-50 άτομα που επιτίθενται σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων με καλυμμένα χαρακτηριστικά, δεν είναι εύκολη η άμεση ταυτοποίηση των δραστών. Τα άτομα αυτά εξήλθαν και εισήλθαν και πάλι στον χώρο του πανεπιστημίου μετά την επίθεση σε βάρος των αστυνομικών, για αυτό και στη συνέχεια προχωρήσαμε σε επιχείρηση εντός», ανέφερε σήμερα μιλώντας στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου.

Παράλληλα, ενημέρωσε πως έχουν ληφθεί δείγματα και από το ΑΠΘ, καθώς έξω από τον χώρο του πανεπιστημίου βρέθηκαν ακόμη και ατόφιες βόμβες μολότοφ με κοντάρια, καθώς και υπολείμματα από τις βόμβες που εκσφενδονίστηκαν σε βάρος των αστυνομικών. «Χρειάζεται χρόνος για να υπάρξει με ασφάλεια ταυτοποίηση των δραστών, ήταν αδύνατον οπτικά οι συνάδελφοι να αναγνωρίσουν τους δράστες».

Ερωτηθείσα για το πώς ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ για το πάρτυ και έφτασε στο σημείο, η κ. Δημογλίδου απάντησε:

«Οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν πολύ κοντά στο σημείο, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί εκδήλωση εντός του ΑΠΘ. Τα άτομα αυτά εξήλθαν και ουσιαστικά αναζήτησαν το πού υπήρχαν αστυνομικές δυνάμεις και πραγματοποίησαν επιθέσεις, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και σοβαρά συνάδελφός μας. Στη συνέχεια, εισήλθαν ξανά στον χώρο του πανεπιστημίου, για αυτό και επενέβησαν οι αστυνομικοί εντός του χώρου».

«Να ξεκαθαρίσουμε ότι για την είσοδο των αστυνομικών δυνάμεων εντός του πανεπιστημίου για την επιχείρηση ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας και φυσικά η Πρυτανική Αρχή», κατέληξε.

Τα επεισόδια ξέσπασαν τα ξημερώματα του Σαββάτου όταν κουκουλοφόροι βγήκαν από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και πέταξαν βόμβες μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ που ήταν εγκατεστημένη στη συμβολή των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Εγνατία. Μια δεύτερη ομάδα ταραξιών που βρισκόταν εντός του πανεπιστημιακού campus εκτόξευε βόμβες μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις που ήταν παραταγμένες στην οδό Εγνατία.

Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, προκειμένου να περιορίσουν τη δράση των ατόμων που συμμετείχαν στα επεισόδια, με την ατμόσφαιρα στην περιοχή να γίνεται αποπνικτική. Από την ΕΛ.ΑΣ. επιστρατεύτηκε όχημα εκτόξευσης νερού, τόσο για την απώθηση των δραστών όσο και για την κατάσβεση εστιών φωτιάς.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από έκρηξη βόμβας μολότοφ και μεταφέρθηκε με εγκαύματα σε πρόσωπο και χέρια στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, σημειώθηκαν φθορές σε αρκετά σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ ένα όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Για τα επεισόδια προσήχθησαν συνολικά 313 άτομα ωστόσο δεν έγινε καμία σύλληψη.