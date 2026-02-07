Θεσσαλονίκη: Επεισόδια με δεκάδες μολότοφ και δακρυγόνα πέριξ του ΑΠΘ – Δείτε βίντεο

Επεισόδια ξέσπασαν στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κουκουλοφόροι βγήκαν από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και πέταξαν βόμβες μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ που ήταν εγκατεστημένη στη συμβολή των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Εγνατία. Μια δεύτερη ομάδα ταραξιών που βρισκόταν εντός του πανεπιστημιακού campus εκτόξευε βόμβες μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις που ήταν παραταγμένες στην οδό Εγνατία.

Οι αστυνομικοί των ΜΑΤ επιχείρησαν να περιορίσουν τη δράση των μπαχαλάκηδων κάνοντας χρήση δακρυγόνων. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή ήταν αποπνικτική. Επιστρατεύτηκε το όχημα εκτόξευσης νερού για να απωθήσει τους δράστες των επιθέσεων αλλά και να σβήσει εστίες φωτιάς.

Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από έκρηξη βόμβας μολότοφ και μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Σε αρκετά αυτοκίνητα προκλήθηκαν φθορές από τις αυτοσχέδιες βόμβες των κουκουλοφόρων. Ένα όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς. Στην αρχή των επεισοδίων οι νεαροί ταραξίες πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων και τους χρησιμοποίησαν ως οδοφράγματα.

Να σημειωθεί ότι εντός της Πολυτεχνικής Σχολής υπήρχε σε εξέλιξη πάρτυ με τη συμμετοχή ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου. Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα άτομα που προκάλεσαν τα επεισόδια συμμετείχαν στο πάρτυ που διεξαγόταν στην Πολυτεχνική Σχολή.

Μετά τη λήξη των επεισοδίων αστυνομικοί προχώρησαν σε αρκετές προσαγωγές ατόμων που κρίθηκαν ύποπτα για συμμετοχή στα επεισόδια.