Νύχτα επεισοδίων στη Θεσσαλονίκη: Κάηκαν αυτοκίνητα, τραυματίστηκε αστυνομικός, πάνω από 150 προσαγωγές – Δείτε βίντεο

Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου πέριξ του ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη. Η Αστυνομία περικύκλωσε την Πολυτεχνική Σχολή και προσήγαγε περισσότερα από 150 άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, περίπου στις 2 τα ξημερώματα ομάδα κουκουλοφόρων εξήλθε από τον χώρο του ΑΠΘ και επιτέθηκε με βόμβες μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ που βρισκόταν στη συμβολή των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Εγνατία. Παράλληλα, δεύτερη ομάδα ταραξιών που παρέμενε εντός του πανεπιστημιακού campus εκτόξευσε αυτοσχέδιες βόμβες προς τις αστυνομικές δυνάμεις που ήταν παρατεταγμένες στην οδό Εγνατία.

Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, προκειμένου να περιορίσουν τη δράση των ατόμων που συμμετείχαν στα επεισόδια, με την ατμόσφαιρα στην περιοχή να γίνεται αποπνικτική. Από την ΕΛ.ΑΣ. επιστρατεύτηκε όχημα εκτόξευσης νερού, τόσο για την απώθηση των δραστών όσο και για την κατάσβεση εστιών φωτιάς.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από έκρηξη βόμβας μολότοφ και μεταφέρθηκε με εγκαύματα σε πρόσωπο και χέρια στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, σημειώθηκαν φθορές σε αρκετά σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ ένα όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Στην αρχή των επεισοδίων, οι νεαροί ταραξίες πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων, τους οποίους χρησιμοποίησαν ως οδοφράγματα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, εντός της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ βρισκόταν σε εξέλιξη πάρτι με τη συμμετοχή ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου, ενώ τα άτομα που φέρονται να προκάλεσαν τα επεισόδια συμμετείχαν στη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 150 προσαγωγές, ενώ ο αριθμός τους μπορεί να ξεπεράσει τις 200 μιας και η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Βίντεο από τις προσαγωγές υπόπτων: