Επεισόδια στη Θεσσαλονίκη: Κοντάρια, βόμβες μολότοφ και αντιασφυξιογόνες μάσκες βρέθηκαν έξω από το ΑΠΘ

Νέα στοιχεία για τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα του Σαββάτου έξω από το ΑΠΘ, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, έξω από τον χώρου του ΑΠΘ, στον δρόμο δηλαδή που έλαβαν χώρα τα επεισόδια, οι αστυνομικοί εντόπισαν κοντάρια, μικροποσότητα κάνναβης, 7 μολότοφ ακέραιες και 10 αντιασφυξιογόνες μάσκες.

Πώς έγιναν τα επεισόδια στο ΑΠΘ

Τα επεισόδια ξέσπασαν στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να σημειωθούν 313 προσαγωγές.

Κουκουλοφόροι βγήκαν από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και πέταξαν βόμβες μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ που ήταν εγκατεστημένη στη συμβολή των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Εγνατία. Μια δεύτερη ομάδα εντός του πανεπιστημιακού campus εκτόξευε βόμβες μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις που ήταν παραταγμένες στην οδό Εγνατία.

Οι αστυνομικοί των ΜΑΤ επιχείρησαν να περιορίσουν τη δράση τους κάνοντας χρήση δακρυγόνων, ενώ επιστρατεύθηκε και όχημα εκτόξευσης νερού για να απωθήσει τους δράστες των επιθέσεων αλλά και να σβήσει εστίες φωτιάς. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή ήταν αποπνικτική.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Παράλληλα, σε αρκετά αυτοκίνητα προκλήθηκαν φθορές από τις αυτοσχέδιες βόμβες των κουκουλοφόρων, ενώ ένα όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.