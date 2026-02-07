Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τα επεισόδια στο ΑΠΘ – Τις 313 έφτασαν οι προσαγωγές

Ανακοίνωση σχετικά με τα επεισόδια που ξέσπασαν τα ξημερώματα του Σαββάτου πέριξ του ΑΠΘ, εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Όπως αναφέρεται σε αυτήν, “άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους επιτέθηκαν αναίτια και απρόκλητα στις αστυνομικές δυνάμεις, πετώντας τους μολότοφ”.

Παράλληλα η ΕΛ.ΑΣ. τονίζει πως κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκε ένας αστυνομικός και μεταφέρθηκε στο στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ενώ καταγράφηκαν υλικές ζημιές σε τρία οχήματα.

Τέλος, προσήχθησαν 313 άτομα μετά τα σοβαρά επεισόδια, με τη διαδικασία να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

“Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Σάββατο (07-02-2026), άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εξήλθαν αιφνιδιαστικά και διαδοχικά, κατά ομάδες, από χώρους του Α.Π.Θ. και στο ύψος της συμβολής των οδών Εγνατία με Γ’ Σεπτεμβρίου, επιτέθηκαν αναίτια και απρόκλητα στις αστυνομικές δυνάμεις, πετώντας εναντίον τους μεγάλο αριθμό αυτοσχέδιων εμπρηστικών εκρηκτικών μηχανισμών (μολότοφ).

Αποτέλεσμα των σφοδρών επιθέσεων με μολότοφ ήταν ο τραυματισμός ενός αστυνομικού, ο οποίος εισήχθη στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο ενώ καταγράφηκαν υλικές ζημιές σε τρία οχήματα.

Για την αποκλιμάκωση και την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε αναγκαία χρήση ενδεδειγμένων μέσων και τακτικών, ενώ ενημερώθηκαν άμεσα οι Εισαγγελικές και Πρυτανικές Αρχές.

Παράλληλα, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, προσήχθησαν 313 άτομα με τη διαδικασία να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη”.