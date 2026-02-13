“Δεν θα απαλλαγείς από εμάς” – Οι απειλές των Κινέζων στον σμήναρχο κατάσκοπο όταν τους είπε ότι θα βγει στη σύνταξη

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως, σχετικά με τη δράση του σμήναρχου της Πολεμικής Αεροπορίας που έχει προφυλακιστεί για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Ο σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας κατά την απολογία του περιέγραψε αναλυτικά πως τον πλήρωναν αυτοί που τον είχαν στρατολογήσει από την Κίνα.

Υποστηρίζει ότι είχε πει στους Κινέζους χειριστές του ότι το 2026 θα βγει στη σύνταξη και δεν θα μπορεί να τους δίνει μυστικές πληροφορίες.

Η απάντησή τους σύμφωνα με την απολογία του ήταν: «Θα βρεις τον τρόπο. Δεν θα απαλλαγείς από εμάς».

Όπως είπε του έδωσαν μια κάρτα αναλήψεων, η οποία είχε εκδοθεί στο Χονγκ Κονγκ σε όνομα τρίτου. Με αυτή την κάρτα μπορούσε να κάνει αναλήψεις σε οποιοδήποτε ΑΤΜ ανά τον κόσμο.

Μαζί με την κάρτα πήρε όμως και οδηγίες: «Να παίρνεις προφυλάξεις και να βγάζεις μικρά ποσά όταν κάνεις αναλήψεις», του είπαν, με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι δεν ακολούθησε ποτέ τις οδηγίες.

Στο ταξίδι που έκανε στο Πεκίνο, που διήρκησε δύο με τρεις ημέρες, πήρε και μετρητά 2.500 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι οι Έλληνες της Πολεμικής Αεροπορίας, ιπτάμενοι και μηχανικοί, είναι περιζήτητοι στην παγκόσμια αγορά. Χειρίζονται νέες τεχνολογίες και καινούρια αεροσκάφη, όπως τα Rafale και τα F-16 Viper, που χρησιμοποιούν οι αεροπορίες πολλών χωρών.

«Σίγουρα η εμπειρία που αποκτάται κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας είναι αυτή που τους καθορίζει και τους βάζει στην κορυφή, θα λέγαμε, των διεθνών συγκρίσεων. Σίγουρα είμαστε από τις καλύτερες αεροπορίες στην Ευρώπη», λέει ο Γεώργιος Γερούλης, Αντιπτέραρχος ε.α.-Πρόεδρος Αποφοίτων Σχολής Ικάρων.

Την ίδια ώρα, οι ελληνικές αρχές ερευνούν με προσοχή απόστρατους που εκπαιδεύουν Κινέζους πιλότους. Η έρευνα έβγαλε εκτός κάδρου πρώην υψηλόβαθμο αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο εμπλοκής του με τέτοια υπόθεση. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, εργάζεται με την απόλυτη γνώση του ΓΕΕΘΑ και συνεργάζεται με αυτό.

