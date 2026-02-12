Αυτός είναι ο “Στίβεν” που στρατολόγησε τον Έλληνα σμήναρχο για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

Φωτογραφίες του 54χρονου σμηνάρχου που προφυλακίστηκε ήδη μετά την ομολογία και την απολογία του για κατασκοπεία, φέρνει στη δημοσιότητα το protothema. Οι φωτογραφίες είναι από το ταξίδι που είχε κάνει στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο του 2024 ο αξιωματικός και απεικονίζεται με τον άνθρωπο που τον στρατολόγησε για να παρέχει ευαίσθητες πληροφορίες στις κινεζικές αρχές, ο οποίος έχει κατονομασθεί ως «Στίβεν Γουέιν». Σε άλλη φωτογραφία εμφανίζεται ο ίδιος, ως χαμογελαστός τουρίστας στο Σινικό Τείχος τόσο με τον Στίβεν, όσο και με τον ανώτερο αυτού, που έχει κατονομασθεί ως «Γουίλιαμ».

Δείτε τις φωτογραφίες, που είχαν αναρτηθεί σε ανοιχτές πηγές του διαδικτύου:

Υπενθυμίζεται ότι ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας προφυλακίστηκε μετά από την πολύωρη απολογία του στο Αεροδικείο Αθηνών.

Ο κατηγορούμενος απολογούνταν για περισσότερες από 8 ώρες.

Οι αρχές στις ερωτήσεις τους εστίασαν στις επαφές που φέρεται να διατηρούσε, καθώς και στον τρόπο διαχείρισης ευαίσθητων στρατιωτικών πληροφοριών.

Ο σμήναρχος, ο οποίος έχει ομολογήσει την κατασκοπεία ισχυρίστηκε ότι η πρώτη του προσέγγιση έγινε μέσω Linkedin, όταν –όπως ανέφερε– άγνωστα άτομα εντόπισαν το βιογραφικό του και επικοινώνησαν μαζί του.

Κατά τους ισχυρισμούς του, η επαφή δεν έγινε απευθείας από την Κίνα αλλά από εταιρεία με έδρα τη Μαλαισία, η οποία παρουσιαζόταν ως ιδιωτικός φορέας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε χώρες της Ασίας, μεταξύ αυτών και η Κίνα.

Στη συνέχεια αυτοί που τον προσέγγισαν ζητούσαν όλο και πιο διαβαθμισμένα αρχεία και πληροφορίες. Εκεί σύμφωνα με τις πληροφορίες «έπιασε» δουλεία και ο «Στίβεν» ο Κινέζος σύνδεσμος με το αμερικανικό όνομα.

Έγινε το ταξίδι στην Κίνα ενώ ο «Στιβεν» είδε τον σμήναρχο και στην Αθήνα και του έδωσε τους κωδικούς για το crypto wallet για να του βάζουν τα χρήματα.

Από εκείνη τη στιγμή και μετά άρχισε να του ζητάει διαβαθμισμένα αρχεία και πληροφορίες και όσο τις έδινε του έδιναν περισσότερα χρήματα.

Όταν κατάλαβε ότι ο σύνδεσμος έχει να κάνει με την Κίνα όπως λέει ήταν αργά και μετά ξεκίνησαν ότι ξεκίνησαν απειλές και εκβιασμοί.

Είχε δώσει ήδη πληροφορίες και σχέδια άμυνας που δεν αφορούσαν την Ελλάδα. Όπως λέει ο σμήναρχος στόχος του ήταν να κάνει τη μετέπειτα επαγγελματική αποκατάσταση και το επόμενο βήμα από τη στιγμή που θα άφηνε την αεροπορία και να βρει μια καλή επόμενη δουλεία.

Κατάσκοπος σμήναρχος: Ζητώ συγγνώμη από την πατρίδα

Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου Βασίλης Χειρδάρης διάβασε δήλωση του, στην οποία ο ίδιος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη των πράξεών του χωρίς να αναζητά δικαιολογίες:

«Εν αγνοία μου και χωρίς πρόθεση ενεπλάκην αρχικά σε κάτι, το οποίο εξελίχθηκε με τρόπο απειλητικό, επικίνδυνο και παράνομο. Με την απολογία μου δεν επιχείρησα ούτε να δικαιολογηθώ, στην πραγματικότητα ούτε καν να υπερασπισθώ τον εαυτό μου.

Τέθηκα εξ αρχής στη διάθεση της υπηρεσίας μου και της δικαιοσύνης, έχοντας ως μοναδικό στόχο να διευκολύνω το έργο τους κατά την αναζήτηση της αλήθειας, η οποία, ωστόσο, εν προκειμένω είναι απότοκος των ιδιαζουσών και ιδιαιτέρως επικίνδυνων και μη διαχειρίσιμων συνθηκών στις οποίες βρέθηκα, οι οποίες οδήγησαν στις πράξεις για τις οποίες κατηγορούμαι.

Ζητώ ειλικρινή συγγνώμη από την πατρίδα, τις ένοπλες δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου. Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στη στρατιωτική δικαιοσύνη, ζητώ να τιμωρηθώ με μία δίκαιη και εύλογη τιμωρία».

Πηγή: protothema.gr