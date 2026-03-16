Αττική: Σύλληψη 15 οδηγών για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – Αφαιρέθηκαν πάνω 1.000 διπλώματα

Σε 15 συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στην Αττική προχώρησαν οι αστυνομικοί της Τροχαίας κατά τη διάρκεια των 25.627 ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από την Πέμπτη 12 Μαρτίου μέχρι και το πρωί της Δευτέρας 16 Μαρτίου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο παραπάνω διάστημα συνολικά βεβαιώθηκαν 4.970 παραβάσεις σε 25.627 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε οδικούς άξονες της Αττικής. Από τις σχεδόν 5.000 παραβάσεις οι 255 αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ 15 οδηγοί συνελήφθησαν.

Από τις παραβάσεις που βεβαιώθηκαν, 260 αφορούσαν την υπερβολική ταχύτητα, 293 για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 181 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, 89 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, 38 για παραβίαση σηματοδοτών και 187 για έλλειψη δελτίου τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ).

Παράλληλα, στο πλαίσιο των διοικητικών μέτρων που επιβλήθηκαν, αφαιρέθηκαν 1.010 άδειες ικανότητας οδήγησης, 255 άδειες κυκλοφορίας και 212 πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ 548 οχήματα ακινητοποιήθηκαν.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι στοχευμένες τροχονομικές εξορμήσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλο το λεκανοπέδιο, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.