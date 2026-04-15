Αγροτικές επιδοτήσεις-μαϊμού: Κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια και πλαστούς σπόρους ζημίωσε την ΕΕ με πάνω από 227.000 ευρώ

Σοβαρή υπόθεση οικονομικής απάτης με προεκτάσεις σε ευρωπαϊκά κονδύλια φέρνει στο φως έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, καθώς σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 71χρονου ημεδαπού για έκδοση και διακίνηση εικονικών παραστατικών, αλλά και για κατάρτιση πλαστών ετικετών πιστοποίησης σπόρων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος εμφανίζεται ως διαχειριστής δύο εταιρειών με έδρα περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες ωστόσο λειτουργούσαν ουσιαστικά ως «κέλυφος». Όπως διαπιστώθηκε, δεν είχαν καμία πραγματική εμπορική δραστηριότητα, δεν ήταν εγγεγραμμένες στο αρμόδιο μητρώο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεν διέθεταν ενεργές εγκαταστάσεις, ούτε πραγματοποιούσαν τραπεζικές συναλλαγές.

Η έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων ξεκίνησε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και καταγγελιών και αποκάλυψε οργανωμένη πρακτική εξαπάτησης. Μέσω των συγκεκριμένων εταιρειών, ο 71χρονος φέρεται να εξέδιδε εικονικά τιμολόγια πώλησης και πλαστές ετικέτες πιστοποίησης σπόρων σποράς, τις οποίες διοχέτευε σε αγρότες. Οι τελευταίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τις χρησιμοποιούσαν στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., προκειμένου να λάβουν παράνομα οικονομικές επιδοτήσεις.

Τα οικονομικά μεγέθη της υπόθεσης είναι ιδιαίτερα υψηλά. Για την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Ιούνιο του 2025, η πρώτη εταιρεία φέρεται να εξέδωσε εικονικά τιμολόγια συνολικής καθαρής αξίας άνω των 440.000 ευρώ προς 368 αντισυμβαλλόμενους. Αντίστοιχα, η δεύτερη εταιρεία, από τον Οκτώβριο του 2024 έως τον Ιούλιο του 2025, εξέδωσε τιμολόγια αξίας άνω των 185.000 ευρώ προς 151 αντισυμβαλλόμενους.

Συνολικά, σύμφωνα με στοιχεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., 289 παραγωγοί φέρονται να αξιοποίησαν τα συγκεκριμένα παραστατικά και τις πλαστές ετικέτες στις αιτήσεις τους, επιδιώκοντας την παράνομη είσπραξη επιδοτήσεων. Η εκτιμώμενη ζημία σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 227.539,20 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία του κατηγορουμένου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν πλήθος στοιχείων που ενισχύουν τη δικογραφία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται παραστατικά των εταιρειών, σφραγίδες, ιδιόχειρες σημειώσεις με πελατολόγιο, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, καθώς και αυτοκόλλητες ταινίες με ενδείξεις πιστοποίησης σπόρων.

Η υπόθεση αποκτά πλέον ευρωπαϊκή διάσταση, καθώς η δικογραφία αναμένεται να υποβληθεί στο Ελληνικό Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, το οποίο είναι αρμόδιο για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως το εύρος της υπόθεσης και ενδεχόμενες ευθύνες και άλλων εμπλεκομένων.