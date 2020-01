Με δύο εξαιρετικές συναυλίες μουσικής δωματίου ξεκινά στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης ο κύκλος Beethoven plus, με τον οποίο εορτάζεται το Έτος Μπετόβεν για τα 250 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου Γερμανού συνθέτη, που το όνομά του έχει ταυτιστεί με την κλασική μουσική στην πιο σοβαρή και μεγαλειώδη μορφή της.

Ο κύκλος αυτός, που περιλαμβάνει συναυλίες καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, θα παρουσιάσει όχι μόνο το σπουδαίο έργο του Μπετόβεν, αλλά θα διερευνήσει και τις ποικίλες σχέσεις που αναπτύσσει με το έργο άλλων, προγενέστερων ή μεταγενέστερων συνθετών.

Στην πρώτη συναυλία, στις 29 Ιανουαρίου 2020, με τίτλο “Beethoven or Debussy? Both... to be Franck”!, οι διακεκριμένοι μουσικοί Βασίλης Σαΐτης και Νίκος Κυριόσογλου προτείνουν ένα πρόγραμμα με τρεις σονάτες για βιολοντσέλο και πιάνο από τρεις διαφορετικούς συνθέτες.

Στη δεύτερη συναυλία, στις 31 Ιανουαρίου 2020, ο πολύ γνωστός στη Θεσσαλονίκη Ούβε Μάτσκε, μαζί με τους καταξιωμένους Δανάη Παπαματθαίου-Μάτσκε και Benedict Klöckner παρουσιάζουν Κορυφαία έργα μουσικής δωματίου του Μπετόβεν για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο.

29 Ιανουαρίου 2020

Βασίλης Σαΐτης - Νίκος Κυριόσογλου:

Beethoven or Debussy? Both... to be Franck!

Ο Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, μία από τις εμβληματικές μορφές της γερμανικής μουσικής παράδοσης, αντιπαραβάλλεται στο πρώτο μέρος της συναυλίας με έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της αντίστοιχης γαλλικής, τον Κλοντ Ντεμπισί. Στο τέλος της πολυτάραχης καριέρας του ο Ντεμπισί, αντλώντας έμπνευση από Γάλλους συνθέτες της εποχής του μπαρόκ, ξεκίνησε να συνθέτει έναν κύκλο από έξι σονάτες για διάφορους συνδυασμούς οργάνων που έμεινε ημιτελής. Ο Σεζάρ Φρανκ, ο οποίος έζησε και εργάστηκε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στο Παρίσι, επηρεάστηκε από τη συνθετική γραφή του Λιστ, του Βάγκνερ αλλά και του Μπετόβεν και υποστήριξε σθεναρά την παρουσίαση έργων ξένων συνθετών, σε μια εποχή που μεταξύ των ομοτέχνων του υπήρχε έντονη αντιπαράθεση για την αποκλειστική προώθηση της γαλλικής μουσικής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Βασίλης Σαΐτης βιολοντσέλο

Νίκος Κυριόσογλου πιάνο

Έναρξη: 21.00

Χώρος: Μ2 - Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης

Τιμές εισιτηρίων: 10€, 5€ (μειωμένο)

31 Ιανουαρίου 2020

Ludwig van Beethoven - Κορυφαία έργα μουσικής δωματίου

Μόλις εγκαταστάθηκε στη Βιέννη, ο Μπετόβεν μαθήτευσε δίπλα στον Χάιντν και διέμενε στο παλάτι του ηγεμόνα Lichnowsky. Την περίοδο αυτή προετοίμασε την πρώτη έκδοση έργων με το τότε δημοφιλές σχήμα του τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο.

Στο πρώτο μέρος της συναυλίας θα ακουστεί το σημαντικότερο έργο αυτής της εποχής (1793/94), το Τρίο σε ντο ελάσσονα. Έργο απαιτητικό, μαχητικό, γεμάτο αυτοπεποίθηση και ρυθμική ορμή, προάγγελος άλλων σημαντικών έργων του συνθέτη σ’ αυτή την τονικότητα.

Ακολουθεί στο δεύτερο μέρος το μεγαλειώδες Τρίο του Αρχιδούκα (1811), ένα από τα σπουδαιότερα έργα μουσικής δωματίου, με συμφωνική έκταση και δομή, έργο κατά βάθος λυρικό, με δεξιοτεχνικές αναλαμπές και με στοιχεία ακραίας εσωτερικότητας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δανάη Παπαματθαίου-Μάτσκε βιολί

Benedict Klöckner βιολοντσέλο

Ούβε Μάτσκε πιάνο

Έναρξη: 21.00

Χώρος: Μ2 - Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης

Τιμές εισιτηρίων: 10€, 5€ (μειωμένο)