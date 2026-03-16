Συνεχίζονται από σήμερα οι εργασίες αποκατάστασης στηθαίων στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών

Φωτογραφία: Intime
Τις εργασίες αποκατάστασης κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών θα συνεχίσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, από τις 07.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για εργασίες από τη Χ.Θ. 40+000 έως τη Χ.Θ. 60+500, στο αριστερό ρεύμα κυκλοφορίας της οδού και στις δύο κατευθύνσεις, με αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας τμηματικά.

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος αποκλεισμού των οδικών τμημάτων για την εκτέλεση των εργασιών θα είναι σχετικά μικρός και σύμφωνα με την εξέλιξη των εργασιών.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν-Πεζεσκιάν: “Σταματήστε αμέσως τις επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή”

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Αγγελική Ηλιάδη: Ο Μπάμπης Λαζαρίδης με κακοποιούσε άσχημα, σωματικά και ψυχολογικά – Υπήρχαν απειλές και δεν έφυγα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Οκτώ συλλήψεις για ηχορύπανση από καταστήματα

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Ρία Ελληνίδου: Το βίντεο που ανέβασε με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου μέσα στο αμάξι να τραγουδάει

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Ράνια Θρασκιά: Απαράδεκτο να είναι καγκελόφραχτο το Γαλεριανό Συγκρότημα, τα μνημεία δεν φυλακίζονται

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Προσεχώς η καμπάνια ενδυνάμωσης νεαρών κοριτσιών για το χάπι βιασμού