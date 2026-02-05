MENOY

Εργασίες συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισμού και σήμερα στην Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης- Μηχανιώνας

Φωτογραφία: Freepik
THESTIVAL TEAM

Τις εργασίες συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισμού στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης- Μηχανιώνας συνεχίζει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, κατά τις ώρες 08.00-16.00 και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες επί της 27ης Επαρχιακής Οδού Θεσσαλονίκης- Μηχανιώνας, από τη διασταύρωση του αεροδρομίου έως τη διασταύρωση Τριλόφου – Επανομής.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

