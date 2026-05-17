Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: Ραγίζει καρδιές το βίντεο που ανέβασε για τον πατέρα του που έφυγε από τη ζωή

Πολύ δύσκολες στιγμές βιώνει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και η οικογένειά του, καθώς «έφυγε» από τη ζωή ο αγαπημένος του πατέρας.

Ο γνωστός ηθοποιός είχε κάνει γνωστή τη δυσάρεστη είδηση με μία ανάρτηση στο Instagram το Σάββατο (16/05), θέλοντας να αποχαιρετίσει τον πατέρα του.

Παράλληλα, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος την επόμενη μέρα ανέβασε ένα άκρως συγκινητικό βίντεο και αναρωτήθηκε πώς θα μπορέσει η μητέρα του να συνεχίσει, αφού το ζευγάρι ήταν μαζί για 65 χρόνια.

«65 χρόνια ήταν μαζί… πως τη χωρίζεις μια ζωή;», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και οι διαδικτυακοί του φίλοι του έστειλαν αμέτρητα μηνύματα συμπαράστασης και στήριξης.