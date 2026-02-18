Χαλκιδική: Τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων και σήμερα στη γέφυρα Ποτίδαιας

Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων θα πραγματοποιηθούν και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών.

Οι εργασίες θα γίνουν στη Χ.Θ. 6+000 (Γέφυρα Ποτίδαιας) στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκης, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από τις 8.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.