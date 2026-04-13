Αναστέλλονται δρομολόγια τρένων στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη λόγω διέλευσης εμπορευματικών αμαξοστοιχιών
Αναστέλλονται τα απογευματινά δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1634 και 1635 στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη, την Παρασκευή και την Κυριακή (15, 17,19 Απριλίου) λόγω διέλευσης εμπορευματικών αμαξοστοιχιών.
Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα ανωτέρω σιδηροδρομικά δρομολόγια στο συγκεκριμένο τμήμα θα υποκατασταθούν από λεωφορεία της Hellenic Train, τα οποία θα πραγματοποιούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις, με εξαίρεση σταθμεύσεις σε Ν. Φιλαδέλφεια, Γαλλικός, Πεδινό, Μεταλλικό, Χέρσος, Δοϊράνη, Στρυμώνας και Σκοτούσσα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Hellenic Train.
