Αναστέλλονται δρομολόγια τρένων στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη λόγω διέλευσης εμπορευματικών αμαξοστοιχιών

Αναστέλλονται τα απογευματινά δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1634 και 1635 στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη, την Παρασκευή και την Κυριακή (15, 17,19 Απριλίου) λόγω διέλευσης εμπορευματικών αμαξοστοιχιών.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα ανωτέρω σιδηροδρομικά δρομολόγια στο συγκεκριμένο τμήμα θα υποκατασταθούν από λεωφορεία της Hellenic Train, τα οποία θα πραγματοποιούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις, με εξαίρεση σταθμεύσεις σε Ν. Φιλαδέλφεια, Γαλλικός, Πεδινό, Μεταλλικό, Χέρσος, Δοϊράνη, Στρυμώνας και Σκοτούσσα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Hellenic Train.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Τραμπ για Πάπα Λέοντα: Nα συνέλθει και να πάψει να εξυπηρετεί τη ριζοσπαστική Αριστερά

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Λάκης Γαβαλάς: Θεώρησα ότι έχω ζήσει τρεις ζωές και κάποιος πήγε τότε πρόωρα να με θάψει

ΠΑΙΔΕΙΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μαθητές δημιουργούν εφαρμογή που εκπαιδεύει τους χρήστες στην ανάπτυξη soft skills

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Πάτρα: Πυροσβέστης έχασε το χέρι του σε τροχαίο εν ώρα υπηρεσίας

ΣΧΕΣΕΙΣ 18 ώρες πριν

Love Bombing: Η τάση στο dating που θεωρείται άκρως τοξική

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Συγκλονίζει η Μαρία Πολύζου: Έμαθα πως έχω καρκίνο τη μέρα που πέρασε η κόρη μου στο Πανεπιστήμιο