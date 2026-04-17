Story της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Μακάριο Λαζαρίδη ντυμένο κλόουν: “Η ΝΔ πέφτει σε αυτό το επίπεδο του λαγουμιού, κύριε γυμνοσάλιαγκα”

Σε νέα επίθεση κατά του Μακάριου Λαζαρίδη προχώρησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, στον απόηχο των έντονων αντιδράσεων που έχει προκαλέσει στην αντιπολίτευση η υπόθεση με τους τίτλους σπουδών του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανήρτησε story στο Facebook, στο οποίο εμφανίζεται φωτογραφία του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μακάριου Λαζαρίδη επεξεργασμένη έτσι ώστε να παρουσιάζεται ντυμένος κλόουν. Στην ίδια ανάρτηση, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ενσωμάτωσε και απόσπασμα από παλαιότερη τοποθέτησή της στη Βουλή, συνοδεύοντάς το με τη φράση: «Όταν η Κωνσταντοπούλου έλεγε γυμνοσάλιαγκα το Λαζαρίδη ήταν “υπερβολική”».

Στο βίντεο που επέλεξε να αναδημοσιεύσει, από συνεδρίαση της Ολομέλειας κατά την οποία είχε σημειωθεί έντονη λογομαχία με τους κ.κ. Μακάριου Λαζαρίδη και Δημήτρη Μαρκόπουλο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ακούγεται να λέει: «Είναι εντυπωσιακό στη Νέα Δημοκρατία να κατρακυλάει σ’ αυτό το επίπεδο του λαγουμιού, κύριε γυμνοσάλιαγκα».