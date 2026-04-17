Ικαρία: Στο νοσοκομείο δύο ανήλικοι μετά από κατανάλωση αλκοόλ, συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος

Στη σύλληψη μίας γυναίκας προχώρησαν σήμερα Παρασκευή οι αστυνομικές αρχές στην Ικαρία, καθώς φέρεται να επέτρεψε την κατανάλωση και πώληση αλκοόλ σε δύο ανήλικους, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα μέθης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το βράδυ της Πέμπτης 16 Απριλίου, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της συλληφθείσας, επιτράπηκε η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από τους δύο ανηλίκους. Κατά την έρευνα που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής, παρουσιάζοντας συμπτώματα οξείας μέθης.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος των γονέων των ανηλίκων για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Τέλος, την προανάκριση της υπόθεσης διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Κηρύκου Ικαρίας.