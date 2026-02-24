Αυξημένα στα 23,6 δισ. ευρώ τα έσοδα από τον τουρισμό το 2025

Στα 23,6 δισ. ευρώ έφθασαν τα έσοδα από τον τουρισμό το 2025, σημειώνοντας αύξηση κατά 9,4% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, καθώς ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε τη χώρα μας άγγιξε τα 38 εκατομμύρια (37,98 εκατομμύρια ταξιδιώτες) και ήταν αυξημένος κατά 5,6% έναντι του 2024.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων κατέγραψε άνοδο κατά 5,6%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 6,9%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 22,4 εκατ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 2,8% σε σύγκριση με το 2024, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 10,0% σε 15,56 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατέγραψε άνοδο κατά 7,1%, ενώ αυτή από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 5,7%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 10,2% και διαμορφώθηκε σε 5,9 εκατ. χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 0,5% σε 1,98 εκατ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 8,6% σημείωσε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 2,2 εκατ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 7,6% και διαμορφώθηκε σε 4,9 εκατ. ταξιδιώτες. Αυξημένη κατά 0,2% ήταν και η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ, η οποία διαμορφώθηκε σε 1,55 εκατ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία διαμορφώθηκε σε 21,5 χιλ. ταξιδιώτες.

Όσον αφορά στην αύξηση των εσόδων η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 6,1%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 12,7 δισ. ευρώ όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 14,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9,9 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 9,9 δισ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 4,0%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 14,1% και διαμορφώθηκαν στα 2,8 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν άνοδο κατά 2,2% και διαμορφώθηκαν στα 3,8 δισ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 5,9% στα 1,33 δισ. ευρώ. Ενισχυμένες κατά 5,1% ήταν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,28 δισ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 18,5% σημείωσαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3,8 δισ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 8,5% στα 1,7 δισ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία διαμορφώθηκαν στα 23,8 εκατ. ευρώ.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 20,25 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 18,8 δισ. ευρώ το 2024. Αύξηση κατά 2,033 δισ. ευρώ ή 9,4% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 23,626 δισ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 565,5 εκατ. ευρώ ή 20,2% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3,4 δισ. ευρώ. Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων προήλθε από την αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 5,6%, αλλά και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 3,8%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 59,9% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 89,0% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.