ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΣ: Άτυπη διακομματική για επιστολική ψήφο και εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνεδριάζει σήμερα στο υπουργείο Εσωτερικών υπό τον υπουργό Θοδωρή Λιβάνιο η άτυπη διακομματική επιτροπή, με αντικείμενο την προωθούμενη ρύθμιση για την επιστολική ψήφο στις βουλευτικές εκλογές για τους Έλληνες του εξωτερικού και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεδρίαση, κατά την οποία αναμένεται να τοποθετηθούν οι εκπρόσωποι των κομμάτων στην ενημέρωση που είχαν από τον υπουργό Εσωτερικών στην πρώτη συνάντηση της περασμένης Πέμπτης.

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ πάντως ο εκπρόσωπος του ΚΤΕ Εσωτερικών Παναγιώτης Δουδωνής με δήλωσή του έκανε λόγο για «θετική διάθεση» του κόμματός του, το οποίο άλλωστε είχε ψηφίσει το 2023 τη ρύθμιση που καθιέρωσε την επιστολική ψήφο για τους Έλληνες εκλογείς του εξωτερικού στις ευρωεκλογές.

Για την εφαρμογή του μέτρου στις επόμενες εκλογές απαιτείται η ψήφιση από τουλάχιστον 200 βουλευτές.

Το σχετικό νομοσχέδιο έχει αναρτηθεί στο opengov.gr για δημόσια διαβούλευση έως τις 16 Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Υπουργείο Εσωτερικών

