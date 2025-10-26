Βορίδης μετά την επίθεση σε εστιατόριο στο Ηράκλειο: Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς, δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου

“Δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους”. Αυτό τονίζει σε δήλωσή του ο Μάκης Βορίδης για τη χθεσινή επίθεση που δέχθηκε από 50 κουκουλοφόρους σε εστιατόριο στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου βρισκόταν με την οικογένειά του.

Στη δήλωσή του ο κ. Βορίδης κάνει λόγο για “χουλιγκάνους της ακροαριστεράς” αναφερόμενος στους δράστες της επίθεσης και τονίζει πως “δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας”.

“Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία”, καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Βορίδης.

Αναλυτικά η δήλωση του Μάκη Βορίδη:

Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς μου επιτέθηκαν χθες απρόκλητα σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου βρίσκομαι σε ιδιωτική επίσκεψη.

Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας.

Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία.