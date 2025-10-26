MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Επίθεση από 50 κουκουλοφόρους κατά του Μάκη Βορίδη στο Ηράκλειο: Του πέταξαν αυγά, τραπέζια και φώναζαν συνθήματα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Άγρια επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων δέχθηκε το βράδυ του Σαββάτου ο Μάκης Βορίδης στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο κ. Βορίδης βρισκόταν σε ταβέρνα στο Ηράκλειο όταν ομάδα 50 περίπου ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους του επιτέθηκαν πετώντας αυγά, καρέκλες, ξύλα, πέτρες και τραπέζια.

Την ίδια ώρα, θαμώνες του εστιατορίου προσπαθούσαν αφανώς να σταματήσουν τους κουκουλοφόρους, ενώ κάποιοι άλλοι επιτέθηκαν λεκτικά στον Μάκη Βορίδη, λέγοντάς του: «Δεν μπορείς να έρχεσαι εδώ με τέτοιο κλίμα, χωρίς μέτρα ασφαλείας και να κινδυνεύουμε και οι υπόλοιποι θαμώνες».

Κατά πληροφορίες, ένα μικρό παιδί άλλης παρέας στο εστιατόριο φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά.

Ο Μάκης Βορίδης, η οικογένειά του και η παρέα του φυγαδεύτηκαν σε παρακείμενο εστιατόριο -αρχικά στο υπόγειό του- έως ότου εμφανιστούν οι αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να τους απεγκλωβίσουν από το σημείο και να τους απομακρύνουν με ασφάλεια.

Η ΕΛΑΣ έσπευσε στο σημείο, απέκλεισε την περιοχή και απομάκρυνε με ασφάλεια τον τέως υπουργό από το σημείο. Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές στο εστιατόριο, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

