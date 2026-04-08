Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν ωφελεί να κρυβόμαστε πίσω από τη βουλευτική ασυλία – Επιθυμώ επιτάχυνση της διαδικασίας

Για τις ραγδαίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μίλησε στην εκπομπή Newsroom του ΕΡΤnews, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, επαναλαμβάνοντας ότι η άρση της ασυλίας του ήταν ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας».

«Προκειμένου να ξεκαθαρίσει κανείς μια υπόθεση η οποία τον αφορά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κρύβεται πίσω από τη βουλευτική ασυλία. Αυτή είναι η στάση της Νέας Δημοκρατίας από τη στιγμή που έγινε κυβέρνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η δική μου εμπλοκή στη δικογραφία οφείλεται σε τηλεφώνημα συνεργάτη του γραφείου μου. Μάλιστα δεν γνωρίζουμε καν ποιος είναι και είναι βέβαιο ότι δεν είχε καμία απολύτως επικοινωνία μαζί μου πριν καν το συγκεκριμένο τηλεφώνημα. Εκείνος ουσιαστικά ενδιαφέρθηκε για έναν αγρότη ο οποίος έχει υποστεί μια πολύ μεγάλη ζημιά μετά τον Ιανό».

Εξήγησε ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση, «ο συνεργάτης μου με μεγάλη ευγένεια, χωρίς καμία πίεση απευθύνθηκε στον προϊστάμενο του Περιφερειακού Γραφείου του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λάρισα».

«Τον περιφερειακό προϊστάμενο προκειμένου να του πει ότι έχει έναν άνθρωπο μπροστά του, ο οποίος ανησυχεί, διότι γίνεται αυτή τη στιγμή έλεγχος και νομίζει ότι θα χάσει το λεγόμενο “πρασίνισμα”. Το “πρασίνισμα” αποτελεί μία επιδότηση η οποία δίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις περιπτώσεις που ένα αγροτεμάχιο είτε εφάπτεται ενός αρδευτικού καναλιού, είτε εφάπτεται μιας δενδροστοιχίας ή μίας συστοιχίας θάμνων», συμπλήρωσε.